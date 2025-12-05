Logística: Iguatu constrói terminal e espera trem da Transnordestina

Atenção! Com o propósito de conectar produtores, empresas e indústrias em um novo patamar para o agronegócio, o Terminal Logístico de Iguatu segue com obras em ritmo de frevo e deve tornar-se um dos principais polos de escoamento de cargas do Interior do Ceará. Quem transmite esta informação à coluna é Eugério Queiroz e Renato Maia, sócios e diretores do empreendimento, que acrescenta mais duas importantes notícias: 1) a empresa celebrou contrato com a Transnordestina para a operação inicial de transporte de grãos e farelos; 2) a inauguração do terminal está prevista para abril do próximo ano de 2026.

Queiroz e Maia adiantam que 60% da obra já foram executados. O primeiro dos três silos do terminal está sendo instalado, enquanto os outros dois devem ser concluídos até meados do próximo mês de fevereiro.

Neste momento, seguem em construção os galpões destinados ao armazenamento de farelo e às áreas de expedição e moega, que ocuparão uma área de 5 mil metros quadrados. Por sua vez, o centro administrativo, as portarias e os espaços de descanso para motoristas já se encontram em fase de acabamento. Há, hoje, mais de 100 pessoas trabalhando na implantação do Terminal Logístico de Iguatu, cuja sede municipal localiza-se 365 km ao Sul de Fortaleza, na região Centro-Sul do Ceará.

O trecho ferroviário entre as cidades de Simplício Mendes, no Piauí, e Iguatu, no Ceará, encontra-se totalmente concluído e pronto para o tráfego dos trens da Ferrovia Transnordestina, aguardando, apenas, a licença ambiental a ser emitida pelo Ibama.

O contrato celebrado pelo Terminal Logístico de Iguatu com a Transnordestina prevê inicialmente o transporte mensal e 10 mil toneladas de mercadorias.

“Isto gerará significativa redução no custo do frete para produtores e empresas da região do Matopiba (Mato Grosso, Tocantins, Piauí e Bahia) — uma das novas fronteiras agrícolas do país. É importante destacar que cada vagão ferroviário tem capacidade de transportar cerca de 100 toneladas, reduzindo, sobremaneira, o fluxo de veículos pesados nas rodovias e diminuindo as emissões de CO2, o que posiciona o empreendimento num patamar de sustentabilidade socioambiental”, explica Eugério Queiroz.

Em sua segunda etapa, o projeto do Terminal Logístico de Iguatu prevê sua expansão, o que permitirá a movimentação de granéis líquidos, minérios, fertilizantes e contêineres, ampliando a capacidade logística e fortalecendo a posição de Iguatu como hub estratégico no Nordeste.

Todos os equipamentos do terminal já foram adquiridos e estão sendo montados. Ha um gargalo ainda não superado:

“A preocupação do momento recai sobre a Enel Distribuição Ceará, que ainda não instalou a rede básica para o fornecimento de energia ao terminal. Por esta razão, que consideramos grave, estamos utilizando geradores movidos a óleo diesel, com um custo mensal significativo por não termos a energia elétrica na nossa obra!”, lamenta Eugério Queiroz.

De acordo com ele, o Terminal Logístico de Iguatu “inaugurará, por certo, um novo marco no desenvolvimento da região Centro-Sul do Ceará, beneficiando mais de 30 municípios, reduzindo custos e impulsionando o desenvolvimento regional, agregando inovação, tecnologia e sustentabilidade”.

Ontem, no fim da tarde, Eugério Queiroz transmitiu à coluna a seguinte mensagem:

“Acabei de ser advertido pela diretoria da Transnordestina de que a previsão contratual de transportar 10 mil toneladas/mês é exclusivamente para a fase de teste. A partir de junho de 2026, há uma obrigatoriedade contratual de dobrar o transporte para 20 mil ton/eladas mensais, com possibilidade de chegar até 50 mil toneladas durante os períodos de safras.”

MULHERES DO MERCOSUL E UE REUNIRAM-SE EM FORTALEZA

Fortaleza recebeu quarta-feira, 3, mais uma edição do Fórum Mulheres Mercosul–UE, encontro que reuniu lideranças do Brasil, países do Mercosul e da União Europeia para um debate sobre inclusão, comércio internacional e o protagonismo feminino nas decisões de políticas econômicas. Realizado na Fiec, o evento movimentou a manhã com painéis concorridos e uma atmosfera de networking qualificado, atraindo empresárias, executivas, diplomatas e representantes institucionais.