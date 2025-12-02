Marquise apresenta “The Dream”, em parceria com a Porsche Consulting

A Marquise Incorporações acaba de apresentar o projeto do The Dream, empreendimento que une a excelência alemã da Porsche Consulting, responsável pelo planejamento e gestão dos processos construtivos, à sensibilidade brasileira dos autores Chris Silveira, Daniel Arruda e Beth Miyazaki.

A apresentação reuniu mercado, imprensa e convidados para um talk mediado por Poliana Nobre, superintendente Comercial da Marquise Incorporações, com a presença da designer de interiores Chris Silveira e do arquiteto Daniel Arruda. O evento destacou a força do design, a inteligência dos processos e a trajetória dos profissionais que assinam o projeto.

Premiado e reconhecido pela linguagem contemporânea e ousada, Daniel Arruda apresentou a visão arquitetônica do empreendimento. Já Chris Silveira, referência nacional em interiores sofisticados e funcionais, marcou sua estreia em Fortaleza assinando o projeto de interiores e o decorado do The Dream, desenvolvido para traduzir o que ela chamou de leveza, amplitude e conexão com a paisagem.

A noite contou com a presença dos CEOs do Grupo Marquise, Paulo Marcelo Santana e Carla Pontes, que representam a nova geração de liderança da companhia, guiada por eficiência, inovação e propósito.

A apresentação proporcionou uma experiência de conexão, reforçando o compromisso da Marquise Incorporações de “entregar ao Ceará um novo marco do alto padrão no bairro do Meireles”, disse Carla Pontes. Ela ressaltou que o The Dream “consolida nossa parceria com a Porsche Consulting; começamos em São Paulo com o Park View e, em seguida, com o sucesso que foi o Wind powered by Porsche Consulting — um marco para a cidade, com um desempenho de vendas extraordinário.”