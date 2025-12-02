Diário do Nordeste
Marquise apresenta “The Dream”, em parceria com a Porsche Consulting

Novo empreendimento imobiliário da Marquise Incorporações será construído no Meireles

Escrito por
Egídio Serpa egidio.serpa@svm.com.br
(Atualizado às 17:27)
Egídio Serpa
Legenda: Paulo Marcelo Santana (1º da E para a D) e Carla Pontes (3ª) novos CEOS do Grupo Marquise, recepcionaram os convidados
Foto: Divulgação
A Marquise Incorporações acaba de apresentar o projeto do The Dream, empreendimento que une a excelência alemã da Porsche Consulting, responsável pelo planejamento e gestão dos processos construtivos, à sensibilidade brasileira dos autores Chris Silveira, Daniel Arruda e Beth Miyazaki.   

A apresentação reuniu mercado, imprensa e convidados para um talk mediado por Poliana Nobre, superintendente Comercial da Marquise Incorporações, com a presença da designer de interiores Chris Silveira e do arquiteto Daniel Arruda. O evento destacou a força do design, a inteligência dos processos e a trajetória dos profissionais que assinam o projeto.  

Premiado e reconhecido pela linguagem contemporânea e ousada, Daniel Arruda apresentou a visão arquitetônica do empreendimento. Já Chris Silveira, referência nacional em interiores sofisticados e funcionais, marcou sua estreia em Fortaleza assinando o projeto de interiores e o decorado do The Dream, desenvolvido para traduzir o que ela chamou de leveza, amplitude e conexão com a paisagem.  

A noite contou com a presença dos CEOs do Grupo Marquise, Paulo Marcelo Santana e Carla Pontes, que representam a nova geração de liderança da companhia, guiada por eficiência, inovação e propósito.  

A apresentação proporcionou uma experiência de conexão, reforçando o compromisso da Marquise Incorporações de “entregar ao Ceará um novo marco do alto padrão no bairro do Meireles”, disse Carla Pontes. Ela ressaltou que o The Dream “consolida nossa parceria com a Porsche Consulting; começamos em São Paulo com o Park View e, em seguida, com o sucesso que foi o Wind powered by Porsche Consulting — um marco para a cidade, com um desempenho de vendas extraordinário.”  

Por sua vez, Paulo Marcelo Santana, também CEO do Grupo Marquise, reforçou o compromisso da corporação com rigor técnico e qualidade nas entregas: 

“Nos dedicamos a cada detalhe com a mesma precisão que buscamos para nossas grandes obras. Qualidade não é um atributo complementar — ela é o ponto de partida. O The Dream nasce dessa filosofia: processos inteligentes, fornecedores selecionados com critério máximo e soluções construtivas que superam os padrões de mercado”, disse Paulo Marcelo.  

