Observatório Nacional instala relógio atômico de césio em Fortaleza

Ele será implantado no Data Center da Etice, cujo ponto de troca de tráfego de dados é o segundo maior do país

Escrito por
Egídio Serpa egidio.serpa@svm.com.br
(Atualizado às 08:15)
Egídio Serpa
Legenda: O relógio atômico de césio será instalado no Data Center da Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará (Etice).
Foto: Diego Parente
Boa notícia! O Observatório Nacional (ON), órgão do ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, inicia hoje, segunda-feira, 1/12, a instalação de uma referência primária de tempo baseada em relógio atômico de césio no datacenter da Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará (Etice). A iniciativa é fruto da parceria da Etice com o ON e com o Ix.br. A escolha do Ceará se deu pelo fato de que o datacenter da Etice é o segundo maior ponto de troca de tráfego de dados do Brasil, atrás apenas de outro existente em São Paulo.  

A ação será conduzida pelo chefe da Divisão de Tempo e Frequência do ON, Ricardo José de Carvalho. O Ceará é o primeiro estado do Nordeste a dispor desse serviço.  

“Esta é mais uma etapa concreta de fortalecimento da infraestrutura digital crítica brasileira, reduzindo vulnerabilidades externas e aumentando a competitividade do ecossistema nacional de internet”, afirmou o presidente da Etice, Hugo Figueirêdo, ao ser comunicado sobre a escolha do datacenter da empresa por Antônio Moreiras, do NIC.br.  

O equipamento oferecerá precisão superior à fornecida pelo GPS e funcionará de forma totalmente independente de satélites estrangeiros, garantindo maior segurança e soberania às transações financeiras, comerciais, blockchain, redes 5G e sistemas críticos que operam no Ceará e na Região Nordeste. O serviço será disponibilizado gratuitamente a todas as redes conectadas ao IX.br Fortaleza por meio dos endereços ntp.ce.ix.br (em breve no ar) e permanecerá redundante com os demais pontos do NTP.br.  

A implantação ocorrerá em parceria com o IX.br (Brasil Internet Exchange), projeto do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br) executado pelo NIC.br, responsável pela infraestrutura dos 59 pontos de troca de tráfego (PTT) espalhados pelo País. Fortaleza é um dos maiores hubs de conectividade da América Latina e o primeiro do Nordeste a receber um servidor Stratum-1 diretamente disciplinado pelo padrão primário de césio do Observatório Nacional.  

Com essa instalação, o Ceará passará a ter a hora legal brasileira gerada com precisão metrológica de laboratório nacional, com erro inferior a 1 nanossegundo por dia. Isso significará mais confiabilidade para bancos, bolsas, certificação digital, operadoras de telecom e todos os serviços que exigem carimbo de tempo auditável e resistente a ataques ou falhas de GNSS.  

A iniciativa faz parte do Projeto Tempo Brasil, pelo qual o ON e o NIC.br planejam cobrir os principais datacenters regionais, colocando o Brasil entre os poucos países com rede nacional de tempo soberana e de nível primário. 

