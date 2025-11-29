Até 2050, Petrobras e petróleo moverão o Brasil, apesar do Ibama
Magda Chambriard, presidente da estatal, diz que a empresa manterá sua liderança na “transição energética justa”
Na recente COP 30, o governo brasileiro, que a sediou em Belém do Pará, pronunciou para os ecologistas do mundo um discurso pelo fim das energias fósseis – petróleo, gás natural e carvão mineral. Quinta-feira, 27, no Rio de Janeiro, onde está sua sede, ouviu-se um discurso diferente, pronunciado por Magda Chambriard, presidente da Petrobras, a maior estatal do Brasil. Ela anunciou o novo Plano de Negócios da empresa, do qual faz parte investimento na exploração do petróleo na Margem Equatorial, que se estende do Amapá até o Rio Grande, alcançando, também, a Guiana, que, extraindo e exportando o mesmo petróleo, muLtiplicou por três o seu PIB.
Magda Chambriard disse o seguinte:
“Com o Plano de Negócios 2026-2030, reafirmamos a nossa ambição de crescer junto com o Brasil. Nossos investimentos somam um volume significativo para a economia brasileira: US$ 109 bilhões, que representam 5% dos investimentos totais no país. Nossos projetos têm o potencial de gerar e sustentar 311 mil empregos diretos e indiretos e vamos contribuir com R$1,4 trilhão em tributos para municípios, estados e União nos próximos cincos anos. Seguiremos nossa trajetória como empresa integrada e líder na transição energética justa, promovendo o desenvolvimento sustentável do país, contribuindo para a segurança energética nacional, gerando valor e compartilhando os resultados com a sociedade”.
Vamos por partes: transição energética justa significa aproveitar de modo sustentável o óleo existente nas profundezas da Margem Equatorial, para o que a Petrobras usará sua invejável expertise nas operações offshore, que não registram agressão ao meio ambiente. Contribuir para a segurança energética nacional é o mesmo que prometer aumentar a produção de petróleo, retirando-o da área pré-sal. Gerar valor e compartilhar os resultados com a sociedade é assegurar bons lucros para a empresa e dividendos para os seus acionistas, o maior dos quais é o governo, que só pensa naquilo – a reeleição do seu chefe.
Há um movimento forte dos ambientalistas, a que aderiram a ministra do Meio Ambiente e o comando do Ibama, no sentido de impedir que o Brasil e os brasileiros, por meio da Petrobras, extraiam o petróleo da Margem Equatorial. Passaram-se cinco entre o pedido da Petrobras e a emissão da licença ambiental para a perfuração do primeiro poço exploratório, localizado 500 quilômetros mar adentro, e ali há petróleo, pois a área fica quase ao lado do mar da Guiana.
O petróleo e seu poderosíssimo lobby ainda darão as cartas pelos próximos 50 anos, apesar do benfazejo avanço das energias renováveis – solar e eólica onshore e offshore, principalmente, sem se falar no hidrogênio verde, cujos custos ainda são altos e por isto mesmo retardam os investimentos.
O Brasil – autossuficiente em petróleo, mas ainda não no seu refino – precisa de tirar bom proveito do óleo a ser extraído da Margem Equatorial, cujo comercialização, se correta e severamente gerenciada pelo governo, poderá ajudá-lo na execução do sonhado ajuste fiscal, incluindo, naturalmente, a redução da dívida pública, cujo serviços (os juros) fecharão este ano beirando a estratosférica casa de R$ 1 trilhão.
Os combustíveis fósseis um dia deixarão de existir. Por enquanto, todavia, eles seguem movendo automóveis, caminhões, navios, aviões e trens. Mas os veículos elétricos chegaram e começam a mudar a mobilidade urbana e suburbana nas grandes cidades do mundo, inclusive Fortaleza.
Está escrito na mensagem que a Petrobras encaminhou a esta coluna sobre seu novo Plano de Negócios:
“O foco em óleo e gás continua como principal prioridade da Petrobras, sendo a estratégia de dupla resiliência - baixo custo e baixa emissão – fundamental para conciliar a liderança na transição energética justa com a segurança energética e o desenvolvimento sustentável do país. O crescimento sustentável da companhia se reflete na sua ambição de manter a relevância na oferta de energia brasileira, preservando a representatividade atual da Petrobras de 31% da oferta primária de energia do Brasil até 2050, com maior participação de fontes renováveis. Além disso, a Petrobras reafirma a ambição de neutralizar suas emissões operacionais até 2050.”
Resumindo: até 2050, teremos petróleo brasileiro movendo o país.
ADÃO LINHARES APROXIMA-SE DE INVESTIDORES EUROPEUS
Terminou ontem em Lisboa a Conferência Ibero-Brasileira de Energia (Coniben), cujo tema foi “Convergência Energética: Estratégias para Mitigação e Compensação”. Dela participou o engenheiro Adão Linhares, presidente da Energo Soluções em Energias.
Em mensagem à coluna, ele disse que a conferência abordou a colaboração entre a Península Ibérica (Espanha e Portugal) e o Brasil no setor energético, englobando geração, transmissão, distribuição e, especialmente, investimentos e oportunidades de negócios. O evento serviu para apresentar o Brasil como um destino atraente para investimentos europeus.
“Em comparação com o ano anterior, a edição deste ano concentrou-se na transição energética, com foco em hidrogênio e biocombustíveis. Estamos em contato com investidores relevantes e de grande porte, interessados na produção de hidrogênio verde, metanol e combustíveis para aviação”, revelou Adão Linhares. destaca Adão.
Unimed Fortaleza inaugura nova UTI Adulta
Ela está instalada no Hospital Unimed Sul e oferece nove leitos, incluindo um de isolamento, equipe exclusiva e tecnologia de ponta
Boa notícia! A Unimed Fortaleza inaugurou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Adulta do Hospital Unimed Sul. Com estrutura moderna, equipe exclusiva e foco na ampliação da capacidade de atendimento em casos de maior complexidade, o equipamento dispõ de nove leitos em funcionamento com perspectiva de expansão.
A nova UTI permite procedimentos de alta complexidade, aumentando o número de serviços oferecidos aos pacientes. Na primeira fase, essa unidade está preparada para atender pacientes das áreas de ginecologia e obstetrícia e outros submetidos a cirurgias de médio e grande portes que demandem cuidados intensivos no pós-operatório imediato. O objetivo da Unimed Fortaleza é, em curto prazo, incluir também procedimentos neurológicos, ortopédicos e outras cirurgias mais complexas
Equipada com monitores multiparamétricos, ventiladores mecânicos microprocessados e sistema de monitorização via telemetria, a UTI Adulta do Hospital Unimed Sul oferece tecnologia alinhada ao que há de mais atual na terapia intensiva. Sua a operação segue rigorosos padrões de qualidade, contando, a cada turno, com um médico, um enfermeiro e um fisioterapeuta exclusivos para a unidade. A proporção de técnicos de enfermagem é de um profissional para cada dois leitos, garantindo assistência contínua e segura aos internados.
O cirurgião vascular e gestor da Unimed Fortaleza, Dr. Vicente Freire, disse à coluna:
“Com a UTI Adulta em funcionamento, o Hospital Unimed Sul está habilitado para receber pacientes que antes precisavam ser transferidos para o Hospital Unimed em situações de maior gravidade. Isso representa mais segurança para quem já é assistido na unidade e amplia a capacidade cirúrgica do hospital, especialmente em procedimentos ortopédicos, neurocirúrgicos e abdominais complexos.”
Ele destacou ainda a relevância estratégica da nova estrutura.
“Agora, o hospital consolida-se como uma unidade de maior complexidade, algo que só era oferecido em cirurgias para o público infantil. Em alguns casos, as gestantes até podiam passar por cirurgias mais delicadas aqui, mas, dependendo da gravidade, era necessária a transferência. Com a UTI Adulta, conseguimos ampliar o escopo do centro cirúrgico, realizando procedimentos que demandam cuidados intensivos no pós-operatório. Chegamos a um novo patamar, fortalecendo o suporte à maternidade, às pacientes de maior risco e consolidando o Hospital Unimed Sul como referência em complexidade, semelhante ao Hospital Unimed”, acrescentou ele.
Fundada em 9 de janeiro de 1978 por 23 médicos que se uniram por meio do cooperativismo, a Unimed Fortaleza integra o Sistema Nacional Unimed. Atualmente, é a 11ª maior singular, em relação às outras Unimeds, em número de beneficiários, com mais de 370 mil clientes e mais de 4 mil médicos cooperados, incluindo pessoas físicas e jurídicas.
A Unimed dispõe de ampla rede credenciada e uma rede própria que conta com o Hospital Unimed, que tem nível máximo de Acreditação Hospitalar na metodologia Qmentum, concedida pela Quality Global Alliance (QGA), sendo o maior hospital privado do Ceará em número de leitos
(330) e o maior do sistema Unimed no Brasil; e com o Hospital Unimed Sul, que possui serviços de emergência pediátrica e obstétrica, internação obstétrica, adulta e pediátrica, Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e oncologia pediátrica, além de um centro cirúrgico moderno, com atendimento a cirurgias eletivas. A rede própria conta também com 11 laboratórios, cinco Clínicas Unimed, oito Clínicas de Saúde Integral, além de programas como a Medicina Preventiva.
Em 2025, a Unimed Fortaleza tornou-se a primeira rede de saúde privada do mundo acreditada com nível Diamante no padrão internacional Qmentum 360º, concedido pela Quality Global Alliance (QGA), representante da Health Standards Organization (HSO), do Canadá.
Veja também