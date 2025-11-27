Diário do Nordeste
Fraport ganha leilão pelo Aeroporto de Jericoacoara

Leilão foi realizado na Bolsa B3, em São Paulo, na manhã desta quinta-feira. O aeroporto de Aracati foi arrematado pela empresa que tem a gestão de Guarulhos

Egídio Serpa egidio.serpa@svm.com.br
(Atualizado às 12:43)
Egídio Serpa
Legenda: O aeroporto de Jericoacoara (foto) foi arrematado pela Frapor, alemã que administra o Fortaleza Airpot
Foto: Divulgação
Atenção! A Fraport, que administra os aeroportos de Fortaleza e Porto Alegre, venceu hoje, quinta-feira, 27, o leilão de concessão do aeroporto de Jericoacoara.  

O leilão aconteceu na Bolsa de Valores B3, em São Paulo.

A Fraport investirá R$ 100 milhões em melhorias do aeroporto de Jeri.

No mesmo leiláo, a empresa que tem a administração do Aeroporto de Guarulhos, o maior do país, ganhou o leilão pelo aeroporto de Aracati.

O secretário de Turismo do Ceará, Eduardo Bismarck, falando logo após o leilão, disse que este é um dia para ficar na história do Ceará. Ele também disse que a empresa que administrará o Aeroporto de sua cidade natal,. Aracati, que é a mesma que tem a gestão do aeroporto de Guarulhos, pode contar com a parceria do governo do Ceará para que, juntamente com o aeroporto de Jericoacoara, para acelerar o desenvolvimento do turismo cearense. 

 

