Junior Achievement Ceará celebra 20 anos e reúne personalidades

A Junior Achievement Ceará (JA Ceará) festejará quinta-feira, 27, seus primeiros 20 anos de atuação no Estado. A celebração, para convidados, será realizada na Mansão Macedo. Diversas personalidades empresariais, políticas, da comunicação e da educação serão homenageadas durante a celebração.

O evento terá como anfitriões Igor Queiroz Barroso, presidente do Conselho Consultivo da instituição, e Aline Ferreira, Presidente do Conselho Diretor da JA Ceará. Entre os homenageados estará o empresário Jorge Gerdau Johannpeter, ex-presidente do Grupo Gerdau e idealizador da JA no Brasil.

Convidados

Representando o setor industrial, Ricardo Cavalcante, presidente da FIEC; Vilmar Ferreira, presidente do Grupo Aço Cearense; Aline Ferreira Guimarães, vice-presidente Comercial e Financeira do Grupo Aço Cearense; Carlos Rotella, presidente-executivo do Grupo Edson Queiroz (GEQ); Marcelo Campos Alencar Pinto, diretor superintendente da Esmaltec; Aelio Silveira, CEO da Minalba Brasil; Celso Rocha, superintendente da Nacional Gás – Revenda; Milene Pereira; e Pedro Lima, presidente do Grupo 3Corações.

Também são convidados Oto de Sá Cavalcante, presidente do Colégio Ari de Sá; Marcelo Carvalho, copresidente do Grupo Ancar Ivanhoe (North Shopping Fortaleza); Cândido Pinheiro Júnior, presidente do Conselho de Administração do Grupo Hapvida; Randal Pompeu, reitor da Universidade de Fortaleza (Unifor); Ruy do Ceará, Superintendente do Sistema Verdes Mares; Igor Queiroz Barroso, sócio administrador da Iax Imobiliária; e Pedro Englert, diretor-presidente da JA Brasil.

Do setor político, são convidados o ministro da Educação, Camilo Santana; o governador Elmano de Freitas; A vice-governadora Jade Romero, que é também secretária de Proteção Social; e Eliana Estrela, secretária da Educação do Ceará.

A Júnior Achievement Ceará

Fundada em abril de 2005, com sede em Fortaleza, a JA Ceará oferece programas educativos voltados para o empreendedorismo, beneficiando crianças, adolescentes e adultos na capital e em todo Estado. Através de sua tecnologia, busca propiciar uma nova compreensão educacional, incorporando o empreendedorismo ao currículo dos ensinos fundamental e médio.

A JA Ceará faz parte de uma grande rede mundial e nacional, regida no país pela JA Brasil. Seu objetivo é o de levar educação empreendedora às escolas públicas, contribuindo para a formação dos estudantes e futuros cidadãos.

A Júnior Achievement foi indicada quatro vezes ao Prêmio Nobel da Paz.