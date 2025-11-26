Junior Achievement Ceará celebra 20 anos e reúne personalidades
A reunião terá a presença do empresário Jorge Gerdau e ressaltará histórias, conquistas da instituição, que tem contribuído para transformar a realidade de milhares de jovens
A Junior Achievement Ceará (JA Ceará) festejará quinta-feira, 27, seus primeiros 20 anos de atuação no Estado. A celebração, para convidados, será realizada na Mansão Macedo. Diversas personalidades empresariais, políticas, da comunicação e da educação serão homenageadas durante a celebração.
O evento terá como anfitriões Igor Queiroz Barroso, presidente do Conselho Consultivo da instituição, e Aline Ferreira, Presidente do Conselho Diretor da JA Ceará. Entre os homenageados estará o empresário Jorge Gerdau Johannpeter, ex-presidente do Grupo Gerdau e idealizador da JA no Brasil.
“Será um encontro para celebrar as histórias, as conquistas e os nossos propósitos, que já contribuíram para transformar a realidade de milhares de jovens e suas famílias por meio da educação empreendedora e preparação de seus projetos de vida futura profissional. Sem dúvida, um tributo a todos que os acreditam na força transformadora e no protagonismo da juventude”, como disse Ana Lúcia Teixeira, Diretora Executiva da Junior Achievement Ceará.
Convidados
Representando o setor industrial, Ricardo Cavalcante, presidente da FIEC; Vilmar Ferreira, presidente do Grupo Aço Cearense; Aline Ferreira Guimarães, vice-presidente Comercial e Financeira do Grupo Aço Cearense; Carlos Rotella, presidente-executivo do Grupo Edson Queiroz (GEQ); Marcelo Campos Alencar Pinto, diretor superintendente da Esmaltec; Aelio Silveira, CEO da Minalba Brasil; Celso Rocha, superintendente da Nacional Gás – Revenda; Milene Pereira; e Pedro Lima, presidente do Grupo 3Corações.
Também são convidados Oto de Sá Cavalcante, presidente do Colégio Ari de Sá; Marcelo Carvalho, copresidente do Grupo Ancar Ivanhoe (North Shopping Fortaleza); Cândido Pinheiro Júnior, presidente do Conselho de Administração do Grupo Hapvida; Randal Pompeu, reitor da Universidade de Fortaleza (Unifor); Ruy do Ceará, Superintendente do Sistema Verdes Mares; Igor Queiroz Barroso, sócio administrador da Iax Imobiliária; e Pedro Englert, diretor-presidente da JA Brasil.
Do setor político, são convidados o ministro da Educação, Camilo Santana; o governador Elmano de Freitas; A vice-governadora Jade Romero, que é também secretária de Proteção Social; e Eliana Estrela, secretária da Educação do Ceará.
A Júnior Achievement Ceará
Fundada em abril de 2005, com sede em Fortaleza, a JA Ceará oferece programas educativos voltados para o empreendedorismo, beneficiando crianças, adolescentes e adultos na capital e em todo Estado. Através de sua tecnologia, busca propiciar uma nova compreensão educacional, incorporando o empreendedorismo ao currículo dos ensinos fundamental e médio.
A JA Ceará faz parte de uma grande rede mundial e nacional, regida no país pela JA Brasil. Seu objetivo é o de levar educação empreendedora às escolas públicas, contribuindo para a formação dos estudantes e futuros cidadãos.
A Júnior Achievement foi indicada quatro vezes ao Prêmio Nobel da Paz.
A JA Ceará atende a 11 das 17 ODS, que são os Objetivos Globais das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável. Com seu trabalho, a JA Ceará já impactou 645 mil alunos, cerca de 11 mil orientadores e professores e realizou atividades em 427 instituições de ensino de 139 municípios do estado.