Maior exportador de bananas para a Europa torna-se Cidadão Cearense

Em sessão solene a que compareceram grandes e pequenos empresários da fruticultura, o paulista de Itu, Edson Luiz Brok, produtor de banana na geografia de Limoeiro do Norte, na Chapada do Apodi, no Leste do estado, recebeu ontem, na Assembleia Legislativa, o título de Cidadão Honorário do Ceará “pelos relevantes serviços prestados à economia e à sociedade cearenses”, como salientou o autor da Lei, deputado Queiroz Filho, que presidiu a cerimônia.

Queiroz Filho disse no seu pronunciamento que Edson Brok, ao chegar ao Ceará em 1997, trouxe com ele a coragem, a visão estratégica e a experiência na exportação de frutas. O parlamentar lembrou que o homenageado incrementou a fruticultura bananeira no Ceará, dirigindo aqui a multinacional Banesa. Posteriormente, Brok criou sua própria empresa, a Nordeste Vegetais, que, além da fruticultura, atua hoje, também, na área da logística.

A Nordeste Vegetais exporta, semanalmente, banana para o Reino Unido e para vários outros países da Europa, com sua marca própria Pura Vida. É a maior exportadora de banana para o mercado europeu.

O deputado Felipe Mota, que também discursou na solenidade, disse que “Edson Brok trouxe a tecnologia para a fruticultura cearense, mas foi a competente mão de obra do Ceará que o ajudou a chegar até aqui. “Devemos agradecer ao Edson Brok pelo que ele fez e segue fazendo pelo crescimento do agro cearense”, afirmou Mota.

De improviso, “para meu coração possa falar”, Edson Brok agradeceu a homenagem e disse, com outras palavras, o seguinte: