Maior exportador de bananas para a Europa torna-se Cidadão Cearense
O paulista Edson Brok, que produz e exporta banana nanica – a Cavendish – na Chapada do Apodi, foi homenageado pela Assembleia Legislativa do Ceará
Em sessão solene a que compareceram grandes e pequenos empresários da fruticultura, o paulista de Itu, Edson Luiz Brok, produtor de banana na geografia de Limoeiro do Norte, na Chapada do Apodi, no Leste do estado, recebeu ontem, na Assembleia Legislativa, o título de Cidadão Honorário do Ceará “pelos relevantes serviços prestados à economia e à sociedade cearenses”, como salientou o autor da Lei, deputado Queiroz Filho, que presidiu a cerimônia.
Queiroz Filho disse no seu pronunciamento que Edson Brok, ao chegar ao Ceará em 1997, trouxe com ele a coragem, a visão estratégica e a experiência na exportação de frutas. O parlamentar lembrou que o homenageado incrementou a fruticultura bananeira no Ceará, dirigindo aqui a multinacional Banesa. Posteriormente, Brok criou sua própria empresa, a Nordeste Vegetais, que, além da fruticultura, atua hoje, também, na área da logística.
A Nordeste Vegetais exporta, semanalmente, banana para o Reino Unido e para vários outros países da Europa, com sua marca própria Pura Vida. É a maior exportadora de banana para o mercado europeu.
O deputado Felipe Mota, que também discursou na solenidade, disse que “Edson Brok trouxe a tecnologia para a fruticultura cearense, mas foi a competente mão de obra do Ceará que o ajudou a chegar até aqui. “Devemos agradecer ao Edson Brok pelo que ele fez e segue fazendo pelo crescimento do agro cearense”, afirmou Mota.
De improviso, “para meu coração possa falar”, Edson Brok agradeceu a homenagem e disse, com outras palavras, o seguinte:
“Aqui no Ceará, onde estou há quase 30 anos, aprendi a conviver com as dificuldades, e nesse aprendizado foi importante a figura de um homem excepcional, Carlos Prado, que, também paulista como eu, veio para cá, tornou-se igualmente cearense e implantou aqui um grupo de empresas que nos enchem de orgulho. Vi muita coisa acontecendo aqui. O Ceará tem algo que não existe noutros estados: o cearense, o que é uma grande vantagem competitiva. Sou grato ao Ceará e aos cearenses que me acolheram e me ajudaram e ajudam a colaborar para o desenvolvimento do estado. Jamais imaginei que um dia receberia este título, e isto emociona a mim e a minha família.”
Entre os que compareceram à solenidade de ontem, estavam os empresários agropecuaristas Tom Prado, José Antunes Mota, Rita Grangeiro, João Teixeira, Gilson Gondim, Fernando Grangeiro e Euvaldo Bringel, além do desembargador da Justiça do Trabalho, Franzé Gomes, e o secretário Executivo da Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Sílvio Carlos Ribeiro. Também compareceram os familiares do homenageado e, ainda, uma delegação de produtores rurais da Chapada do Apodi.
A Banda de Música da Polícia Militar do Ceará executou os hinos do Ceará e de Fortaleza.
