Faec e Abid promovem mais duas missões internacionais do agro
Ambas serão realizadas em março de 2026, a primeira para a Espanha, a segunda para para os EUA. Irão empresários, pesquisadores e técnicos dos governos federal e estaduais
Vêm aí, no próximo ano de 2026, mais duas missões internacionais da Associação Brasileira de Irrigação e Drenagem (Abid) em parceria com a Federação da Agricultura e Pecuária do Ceará (Faec) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-CE).
A primeira missão, de 1 a 8 de março, será à região de Andaluzia, no Sul da Espanha; a segunda, de 20 a 30 do mesmo mês, à Califórnia, nos Estados Unidos O objetivo de ambas é visitar os grandes projetos de irrigação dos dois países, conhecer as tecnologias neles aplicadas e aprender, nas reuniões com professores e pesquisadores das universidades dos dois países, sobre novas práticas de irrigação.
Tanto na Andaluzia quanto na Califórnia, desenvolvem-se projetos de irrigação que se assemelham aos que se executam no Brasil, inclusive no Ceará. As duas missões da Abid/Faec/Senar já estão sendo organizadas.
Participarão das duas missões empresários do agro, pesquisadores de universidades, técnicos dos governos federal e estaduais e dirigentes de fedErações de agricultura de estados do Nordeste.
A prioridade da missão aos Estados Unidos será estabelecer relacionamentos, identificar oportunidades de parcerias, traçando paralelos de comparação construtiva entre técnicas, tecnologias, inovações, gestão, regulação e legislação de uso da água aplicadas na Califórnia com a situação atual no Brasil e suas regiões.
Já os integrantes da missão que irá à Espanha conhecerão áreas irrigadas, distritos de irrigação, infraestruturas hídricas, órgãos que fazem a gestão dos recursos hídricos, universidades, instituições de pesquisas e empresas.
Na Califórnia, há 69 mil propriedades rurais, com 10,2 milhões de hectares de terras agrícolas, 5,8 milhões de hectares de pastagens e agricultura de sequeiro, 3,9 milhões de hectares de agricultura irrigada, 2,5 milhões de culturas temporárias e 1,4 milhão de pomares e vinhedos.
A espanhola Andaluziao é conhecida não apenas pela produção de frutas e hortaliças de alta qualidade, mas também por seu papel de destaque na olivicultura. A região é a maior produtora mundial de azeite de oliva, produto que representa uma parcela significativa da economia local e se tornou um símbolo da identidade espanhola no exterior. Além disso, cultivos como amêndoas, frutas cítricas, uvas e hortaliças de alto valor agregado são amplamente favorecidos pelas técnicas avançadas de irrigação aplicadas na região.
A região adota práticas agrícolas sustentáveis, preservando a biodiversidade e protegendo os ecossistemas locais. Os agricultores e investidores estão comprometidos com a conservação dos recursos naturais, utilizando métodos que minimizem o impacto ambiental. Além disso, a Andaluzia é rica em recursos hídricos, com numerosos rios e reservatórios que abastecem os sistemas de irrigação. A gestão inteligente desses recursos tem permitido o uso equilibrado da água, garantindo a disponibilidade para as necessidades agrícolas e urbanas.
Por sua vez, a Califórnia é o Estado norte-americano número um em produção agrícola e de alimentos nos Estados Unidos. Mais de 50% de frutas, amêndoas e vegetais dos Estados Unidos são produzidos na Califórnia, que é, ainda, o estado líder na produção de lácteos (representa 19% da produção dos Estados Unidos).
A Universidade da Califórnia Davis, que dará suporte técnico à missão da Abid/Faec/Senar, é uma das principais universidades públicas dos Estados Unidos, reconhecida por sua excelência acadêmica e pesquisa inovadora. Com forte ênfase em agricultura, ciências biológicas e sustentabilidade, a instituição contribui significativamente para avanços científicos e tecnológicos. Seu campus acolhedor e diversificado promove uma educação abrangente e experiências transformadoras para seus estudantes.
