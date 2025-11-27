Para Campos Neto, Selic de um dígito depende de choque fiscal

Vice-chairman e chefe global do Nubank, o economista Roberto Campos Neto, ex-presidente do Banco Central, afirmou que o Brasil precisa de construir condições para alcançar juros de um dígito. Ao falar nesta quinta-feira no Lide Brasil França Forum, em Paris, ele disse que “para a gente ter uma queda de juros que faça diferença em termos de produtividade e de planejamento de longo prazo, para a gente ter no Brasil juto de um dígito, depende de um choque positivo na área fiscal”.

Ou seja, o governo terá de rever sua política de gastos, que só faz aumentar, sem qualquer sinalização de corte de despesas.

Campos Neto afirmou que, embora haja expectativa de redução da taxa Selic no futuro próximo, a trajetória mais relevante depende do avanço fiscal. Ele citou que a economia brasileira deve desacelerar, com previsão de queda de 0,9% no terceiro trimestre e crescimento anual entre 2,1% e 2,2%. Também mencionou que o mercado de trabalho permanece apertado e que a inflação em 12 meses está em 4,65%, ainda acima da meta.

O executivo destacou as reformas aprovadas pelo Congresso nos últimos anos, citando a autonomia do Banco Central, as reformas previdenciária e trabalhista e a reforma tributária, afirmando que essas mudanças surpreenderam observadores internacionais durante a pandemia.