Veto de Lula pode fechar empresas geradoras de energias renováveis

Atenção! A sanção com vetos do presidente Lula à Lei n° 15.269/2025, publicada ontem, 25, no Diário Oficial da União, que trata da reforma do setor elétrico, oriunda da Medida Provisória n° 1304/2025, preocupa profundamente o setor de energias renováveis no Brasil.

A retirada do artigo que tratava da compensação às usinas solares e eólicas afetadas pelos cortes de geração renovável representa grave risco aos projetos existentes e pode levar à perda de credibilidade, fuga de capital, fechamento de empresas, perda de empregos e retrocesso na transição energética no país. Esta é a avaliação da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar).

Segundo a entidade, o veto oposto pelo presidente Lula ao artigo 1º-A da Lei nº 10.848/2004, que trazia solução estrutural aos prejuízos causados pelos cortes de geração renovável (o chamado curtailment), mina drasticamente a confiança dos investidores nacionais e internacionais no país e prejudica a atratividade do Brasil em energia limpa, ameaçando inviabilizar novos investimentos em grandes usinas solares e eólicas nas diferentes regiões brasileiras.