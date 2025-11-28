"Cresce Ceará" juntará no BS Design o agro e a indústria

Na próxima quarta-feira, 3 de dezembro, o Sistema Verdes Mares promoverá, no auditório do edifício BS Design, a segunda edição do Cresce Ceará, evento que debaterá, neste ano, os desafios e as oportunidades do comércio exterior diante do novo cenário da economia e da geopolítica globais. As empresas da indústria e do agro cearenses e seus donos e seus executivos já investem, há algum tempo, na captura do conhecimento das novas tecnologias, que permitem, por meio da inovação, produzir mais com menos nas fábricas e nas fazendas, e, também, na conquista de novos mercados, para o que amiúdam suas viagens ao exterior e seus contatos com importadores e fornecedores.

O Cresce Ceará é, pois, mais uma plataforma de que passaram a dispor os industriais e agricultores cearenses, cujas lideranças, aliás, têm estimulado as missões empresariais que, em viagens à Europa, Ásia e Estados Unidos, estreitam relações com empresas de ponta, universidades de vanguarda e centros avançados de pesquisas para os diferentes segmentos da atividade econômica.

A Federação das Indústrias (Fiec) e a Federação da Agricultura e Pecuária (Faec), com o apoio do Banco do Nordeste – principal agência de fomento da região Nordeste – juntaram-se para tornar o Cresce Ceará 2025 não só um momento de debate e análise sobre o desenvolvimento da economia cearense, mas um espaço oportuno para a prospecção de novos negócios em diferentes áreas, das energias renováveis à Inteligência Artificial, do hidrogênio verde aos Data Centers, da irrigação por gotejamento ao cultivo protegido, sob estufas, o que já acontece em alta velocidade na Chapada da Ibiapaba e no Cariri, no Sul do estado.

Tanto na indústria quanto no agro, o Ceará tem sabido tirar proveito do que tem de mais valioso: o cearense. Aqui estão localizadas, por exemplo, a indústria líder do mercado nacional de massas e biscoitos – a M. Dias Branco; a indústria líder do mercado brasileiro de fogões – a Esmaltec, integrante do Grupo Edson Queiroz; a maior produtora de camarão do país – a Samaria, de Cristiano Maia; as duas maiores produtoras de melão do mundo – a Itaueira Agropecuária e a Agrícola Famosa; está no Ceará a mais moderna fabricante mundial de aço – a ArcelorMittal Pecém; aqui há, ainda, uma moderna infraestrutura aeroportuária; do ponto de vista estratégico, o Ceará localiza-se equidistante dos EUA e da Europa.

Há muito mais a destacar, como os esforços que fazem juntos a Fiec e o governo do estado para implantar, no Pecém, um hub industrial para a produção do hidrogênio verde; grandes multinacionais unem-se para implantar, na mesma área, Data Centers bilionários. Por sua vez, a Faec opera em duas frentes que pretendem fazer do Ceará um polo nacional produtor de café e outro de produção de algodão. Ou seja, o Ceará e sua liderança empresarial e política estão a pensar grande, a operar no modo desenvolvimentista e a apostar em iniciativas que permitam o crescimento mais acelerado de sua indústria e de seu agro.

Por estas razões, o Cresce Ceará -- que se realizará na próxima semana, no terceiro dia do último mês deste ano de bons resultados econômicos – será, como já o foi no ano passado, o palco para o anúncio de novos investimentos. O presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante, tem dito e repetido que a economia cearense, com sua indústria no meio, tem registrado crescimento maior do que a do país como todo, e isto “é consequência de um trabalho conjunto do empresariado com a parceria do governo do estado”.