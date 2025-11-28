Unimed Fortaleza inaugura nova UTI Adulta

Boa notícia! A Unimed Fortaleza inaugurou a abertura da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Adulta do Hospital Unimed Sul. Com estrutura moderna, equipe exclusiva e foco na ampliação da capacidade de atendimento em casos de maior complexidade, o equipamento dispõ de nove leitos em funcionamento com perspectiva de expansão.

A nova UTI permite procedimentos de alta complexidade, aumentando o número de serviços oferecidos aos pacientes. Na primeira fase, essa unidade está preparada para atender pacientes das áreas de ginecologia e obstetrícia e outros submetidos a cirurgias de médio e grande portes que demandem cuidados intensivos no pós-operatório imediato. O objetivo da Unimed Fortaleza é, em curto prazo, incluir também procedimentos neurológicos, ortopédicos e outras cirurgias mais complexas

Equipada com monitores multiparamétricos, ventiladores mecânicos microprocessados e sistema de monitorização via telemetria, a UTI Adulta do Hospital Unimed Sul oferece tecnologia alinhada ao que há de mais atual na terapia intensiva. Sua a operação segue rigorosos padrões de qualidade, contando, a cada turno, com um médico, um enfermeiro e um fisioterapeuta exclusivos para a unidade. A proporção de técnicos de enfermagem é de um profissional para cada dois leitos, garantindo assistência contínua e segura aos internados.

O cirurgião vascular e gestor da Unimed Fortaleza, Dr. Vicente Freire, disse à coluna:

“Com a UTI Adulta em funcionamento, o Hospital Unimed Sul está habilitado para receber pacientes que antes precisavam ser transferidos para o Hospital Unimed em situações de maior gravidade. Isso representa mais segurança para quem já é assistido na unidade e amplia a capacidade cirúrgica do hospital, especialmente em procedimentos ortopédicos, neurocirúrgicos e abdominais complexos.”

Ele destacou ainda a relevância estratégica da nova estrutura.

“Agora, o hospital consolida-se como uma unidade de maior complexidade, algo que só era oferecido em cirurgias para o público infantil. Em alguns casos, as gestantes até podiam passar por cirurgias mais delicadas aqui, mas, dependendo da gravidade, era necessária a transferência. Com a UTI Adulta, conseguimos ampliar o escopo do centro cirúrgico, realizando procedimentos que demandam cuidados intensivos no pós-operatório. Chegamos a um novo patamar, fortalecendo o suporte à maternidade, às pacientes de maior risco e consolidando o Hospital Unimed Sul como referência em complexidade, semelhante ao Hospital Unimed”, acrescentou ele.

