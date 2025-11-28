Unimed Fortaleza inaugura nova UTI Adulta
Ela está instalada no Hospital Unimed Sul e oferece nove leitos, incluindo um de isolamento, equipe exclusiva e tecnologia de ponta
Boa notícia! A Unimed Fortaleza inaugurou a abertura da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Adulta do Hospital Unimed Sul. Com estrutura moderna, equipe exclusiva e foco na ampliação da capacidade de atendimento em casos de maior complexidade, o equipamento dispõ de nove leitos em funcionamento com perspectiva de expansão.
A nova UTI permite procedimentos de alta complexidade, aumentando o número de serviços oferecidos aos pacientes. Na primeira fase, essa unidade está preparada para atender pacientes das áreas de ginecologia e obstetrícia e outros submetidos a cirurgias de médio e grande portes que demandem cuidados intensivos no pós-operatório imediato. O objetivo da Unimed Fortaleza é, em curto prazo, incluir também procedimentos neurológicos, ortopédicos e outras cirurgias mais complexas
Equipada com monitores multiparamétricos, ventiladores mecânicos microprocessados e sistema de monitorização via telemetria, a UTI Adulta do Hospital Unimed Sul oferece tecnologia alinhada ao que há de mais atual na terapia intensiva. Sua a operação segue rigorosos padrões de qualidade, contando, a cada turno, com um médico, um enfermeiro e um fisioterapeuta exclusivos para a unidade. A proporção de técnicos de enfermagem é de um profissional para cada dois leitos, garantindo assistência contínua e segura aos internados.
O cirurgião vascular e gestor da Unimed Fortaleza, Dr. Vicente Freire, disse à coluna:
“Com a UTI Adulta em funcionamento, o Hospital Unimed Sul está habilitado para receber pacientes que antes precisavam ser transferidos para o Hospital Unimed em situações de maior gravidade. Isso representa mais segurança para quem já é assistido na unidade e amplia a capacidade cirúrgica do hospital, especialmente em procedimentos ortopédicos, neurocirúrgicos e abdominais complexos.”
Ele destacou ainda a relevância estratégica da nova estrutura.
“Agora, o hospital consolida-se como uma unidade de maior complexidade, algo que só era oferecido em cirurgias para o público infantil. Em alguns casos, as gestantes até podiam passar por cirurgias mais delicadas aqui, mas, dependendo da gravidade, era necessária a transferência. Com a UTI Adulta, conseguimos ampliar o escopo do centro cirúrgico, realizando procedimentos que demandam cuidados intensivos no pós-operatório. Chegamos a um novo patamar, fortalecendo o suporte à maternidade, às pacientes de maior risco e consolidando o Hospital Unimed Sul como referência em complexidade, semelhante ao Hospital Unimed”, acrescentou ele.
Fundada em 9 de janeiro de 1978 por 23 médicos que se uniram por meio do cooperativismo, a Unimed Fortaleza integra o Sistema Nacional Unimed. Atualmente, é a 11ª maior singular, em relação às outras Unimeds, em número de beneficiários, com mais de 370 mil clientes e mais de 4 mil médicos cooperados, incluindo pessoas físicas e jurídicas.
A Unimed dispõe de ampla rede credenciada e uma rede própria que conta com o Hospital Unimed, que tem nível máximo de Acreditação Hospitalar na metodologia Qmentum, concedida pela Quality Global Alliance (QGA), sendo o maior hospital privado do Ceará em número de leitos
(330) e o maior do sistema Unimed no Brasil; e com o Hospital Unimed Sul, que possui serviços de emergência pediátrica e obstétrica, internação obstétrica, adulta e pediátrica, Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e oncologia pediátrica, além de um centro cirúrgico moderno, com atendimento a cirurgias eletivas. A rede própria conta também com 11 laboratórios, cinco Clínicas Unimed, oito Clínicas de Saúde Integral, além de programas como a Medicina Preventiva.
Em 2025, a Unimed Fortaleza tornou-se a primeira rede de saúde privada do mundo acreditada com nível Diamante no padrão internacional Qmentum 360º, concedido pela Quality Global Alliance (QGA), representante da Health Standards Organization (HSO), do Canadá.
Veja também