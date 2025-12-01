Reeleição na Faec tem um significado para o agro do Ceará

Há um importante significado na reeleição de Amílcar Silveira à presidência da Federação da Agricultura e Pecuária do Ceará (Faec), a começar pelo modo como ela se deu na sexta-feira passada, 28: por unanimidade, ou seja, por aclamação. Havia quatro anos, a Faec era uma entidade dividida, além de ter quase nenhuma importância do ponto de vista político, pois a opinião de sua liderança não repercutia na mídia e muito menos nas demais entidades empresariais e no governo do estado. A Faec, naquele tempo muito recente, apenas repartia entre os amigos de sua cúpula as posições remuneradas nos conselhos disso e daquilo de organismos paraestatais.

Hoje, a Faec é uma das mais dinâmicas, fortes e respeitadas células da Confederação Nacional da Agricultura (CNA), de cuja diretoria executiva faz parte Amílcar Silveira, algo que se registra pela primeira vez. O que aconteceu? Esta coluna, que conhece o antes e o agora da entidade, pode dizer, com absoluta segurança, que aconteceu lá uma revolução na gestão. O orçamento da Faec que, em 2021, beirava os R$ 30 milhões, alcança hoje R$ 60 milhões, isto é, seus recursos financeiros foram duplicados. Surge a pergunta: como essa multiplicação foi possível? Resposta: cresceu em progressão geométrica o número de empresas da agropecuária que se associaram à Faec, e passaram a pagar a taxa estabelecida pela Lei que criou o chamado Sistema S.

Amílcar Silveira, ao tomar posse da presidência da Faec, impôs-lhe um jeito próprio, moderno e ágil de administrar. O que parecia ser, havia quatro anos, uma ação entre amigos, virou um fórum permanente de debate sobre problemas e soluções de interesse do produtor rural – pequeno, médio ou grande. A sede da entidade, na Avenida Eduardo Girão, 317, tornou-se a Casa do Produtor Rural, permanentemente cheia deles.

Seguindo os passos da Federação das Indústrias (Fiec), que criou o Observatório da Indústria, uma plataforma que põe à disposição do investidor todas as informações a respeito do setor industrial do Ceará, do Brasil e do mundo, a Faec tambémo instalou e opera no modo digital o seu Ciagro – Centro de Inteligência do Agro do Ceará, que contém tudo de que precisa quem deseja investir em qualquer ramo da agropecuária.

Além do Ciagro, a sede da Faec teve renovadas e ampliadas as suas instalações, que ganharam um auditório e novas salas, melhorias que igualmente chegaram aos sindicatos rurais. Recentemente, foi inaugurada a nova sede de sua representação no Cariri.

A Faec promove, desde 2023, sempre na primeira semana de junho, a Pecnordeste, maior feira “indoor” do agro brasileiro, ocupando todos os espaços do Centro de Eventos do Ceará, onde empresas locais, nacionais e internacionais expõem e comercializam seus produtos. A grandiosidade dessa feira e exposição -- que neste ano de 2025 foi visitada por cerca de 100 mil pessoas – encantou o presidente da CNA, João Martins, que chamou Amílcar Silveira para compor a sua diretoria.