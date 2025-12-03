Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Confira o resultado da Quina, concurso 6893, desta quarta-feira (03/12); prêmio é de R$ 4,0 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

Escrito por
A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
Negócios
Cartelas de apostas da Quina, para matéria sobre aposta do Ceará acerta quatro números da Quina e leva R$ 10 mil.
Legenda: Os sorteios da Quina são realizados de segunda a sábado.
Foto: Foto: Paulo Pinto / Fotos Públicas.

As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

A Quina de concurso 6893 vai sortear um prêmio de R$ 4,0 milhões. O sorteio acontece hoje (03/12), a partir das 21h (horário de Brasília) e pode ser acompanhado ao vivo pelas redes sociais da Loteria Caixa e pelo canal da Caixa Federal no Youtube.

Resultado da Quina de hoje

Os números sorteados serão inseridos nesta página logo após o fim do sorteio, a partir das 21h.

Como apostar na Quina

As apostas têm de ser feitas até uma hora antes do concurso e podem ser registradas nas lotéricas credenciadas, no internet banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online da Caixa Econômica Federal.

Chances de acerto de acordo com valor da aposta e números jogados

Nº Jogados Valor da Aposta Chance de Acerto
5 R$ 3,00 24.040.016
6 R$ 15,00 4.006.669
7 R$ 52,50 1.144.763
8 R$ 140,00 429.286
9 R$ 315,00 190.794
10 R$ 630,00 95.396
11 R$ 1.155,00 52.035
12 R$ 1.980,00 30.354
13 R$ 3.217,50 18.679
14 R$ 5.005,00 12.008
15 R$ 7.507,50 8.005

São premiadas as apostas que acertarem de 2 a 5 números. A divisão do prêmio funciona da seguinte forma:

  • 35% do valor do prêmio entre quem acertou 5 números;
  • 15% entre quem acertou 4;
  • 10% entre quem acertou 3;
  • 10% entre quem acertou 2.

Qual o valor da Quina?

A aposta mínima custa R$ 3,00. Com essa opção, você escolhe 5 dezenas. Mas o valor pode chegar até R$ 193.800,00 se você quiser marcar 20 números em um mesmo jogo.

Quando ocorre a Quina de São João?

A Quina de São João tem o sorteio realizado uma vez por ano em uma data próxima ao dia 24 de junho, dia de São João. Os prêmios são maiores que os dos concursos regulares.

Onde acompanhar os sorteios das Loterias da Caixa?

Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, reconhecida como a Casa Lotérica Nº 1 do Brasil. Com duas lojas em Fortaleza – na Av. Dom Luís, 600, e no Shopping RioMar Kennedy (Piso L2) – e atendimento pelo 0800 999 5050, a Loteria Aldeota oferece confiança, comodidade e a possibilidade de apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo. Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Foto do cartão de aposta
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 780 - Sorteio de quarta-feira, 03/12; Prêmio de R$ 6,3 milhões

Saiba como participar da Super Sete concurso 780 em 03/12 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
Há 1 hora
Sorteio +Milionária
Negócios

Resultado da +Milionária 308 de hoje 03/12; prêmio é de R$ 10,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
Há 1 hora
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2894 de hoje, quarta-feira, 03/12; prêmio é de R$ 1,7 milhão

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2894 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 1,7 milhão.

A. Seraphim
Há 1 hora
Negócios

Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6023, desta quarta-feira (03/12); prêmio é de R$ 500 mil

A transmissão do sorteio da Loteria Federal será realizada pelo canal da Caixa Econômica no YouTube, às 20h

A. Seraphim
Há 1 hora
Cartelas de apostas da Quina, para matéria sobre aposta do Ceará acerta quatro números da Quina e leva R$ 10 mil.
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6893, desta quarta-feira (03/12); prêmio é de R$ 4,0 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
Há 1 hora
Resultado da Lotofácil
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3553, desta quarta-feira (03/12); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
Há 1 hora
Resultado da Lotomania
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2857 – Sorteio de quarta-feira, 03/12; Prêmio de R$ 4,7 milhões

Apostas para a Lotomania 2857 nessa quarta-feira vão até as 19h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
Há 1 hora
Carro parado.
Negócios

Conheça o Captiva, novo carro elétrico que será produzido no Ceará em 2026

Modelo teve outras versões a combustão no Brasil e é um dos SUVs da GM.

Redação
Há 1 hora
Imagem de casas humildes ilustra matéria sobre nível de pobreza no Brasil.
Negócios

Nível de pobreza no Brasil é o menor desde 2012, diz IBGE

Ao todo, 1,9 milhão de pessoas saíram da extrema pobreza no ano passado.

Redação e Agência Brasil
03 de Dezembro de 2025
imagem mostra trabalhador no campo colhendo melões em produção no Ceará.
Negócios

Mesmo com tarifaço, faturamento da Agrícola Famosa cresce com exportações de frutas

Durante Cresce Ceará, sócio-fundador da Agrícola diz que o mercado cearense não sofre efeitos severos do tarifaço.

Lucas Monteiro e Raísa Azevedo
03 de Dezembro de 2025
GM anuncia produção de Captiva no Polo Automotivo do Ceará a partir de 2026
Negócios

GM anuncia produção de Captiva no Polo Automotivo do Ceará a partir de 2026

Polo tem produção confirmada de dois SUV elétricos da Chevrolet.

Mariana Lemos, Paloma Vargas e Bruno Leite
03 de Dezembro de 2025
Na imagem, Paulo Henrique, da Vonixx, e Victor Ximenes, colunista do Diário do Nordeste.
Negócios

Maior fábrica de produtos de cera de carnaúba do mundo será inaugurada pela Vonixx em Fortaleza

Empresa prevê ainda crescimento três vezes maior em exportações, diz CEO da Vonixx, durante o Cresce Ceará.

Lucas Monteiro e Luciano Rodrigues
03 de Dezembro de 2025
Foto de produção do Polo Automotivo do Ceará.
Negócios

Governo confirma produção de segundo modelo no Polo Automotivo do Ceará a partir de 2026

Polo de Horizonte é inaugurado nesta quarta-feira (3).

Mariana Lemos e Paloma Vargas
03 de Dezembro de 2025
TikTok formaliza investimento de R$ 200 bilhões em Data Center no Complexo do Pecém
Negócios

TikTok formaliza investimento de R$ 200 bilhões em Data Center no Complexo do Pecém

Empreendimento terá parceria com Casa dos Ventos e Omnia.

Mariana Lemos
03 de Dezembro de 2025
Imagem de gabarito ilustra matéria do concurso da Câmara de Pacatuba.
Papo Carreira

Câmara de Pacatuba abre concurso público com 19 vagas imediatas; saiba mais

Os salários variam de R$ 1.518 a R$ 3.000.

Redação
03 de Dezembro de 2025
Vista frontal do veículo sedã, com parte da lateral do lado do motorista, na cor caramelo.
Negócios

Ceará tem 255 carros eletrificados acima de R$ 1 milhão; veja lista

Veja marcas e modelos mais vendidos.

Paloma Vargas
03 de Dezembro de 2025
Imagem mostra mão masculina segurando bilhetes da loteria +milionária, com casa lotérica ao fundo, ilustrando loterias da caixa com sorteio neste dia.
Negócios

Com +Milionária de até R$ 10 milhões, veja loterias do dia

Confira quais concursos acontecem nesta quarta (3) e como jogar.

Redação
03 de Dezembro de 2025
Imagem mostra duas mulheres conversando.
Delania Santos

Tem medo de feedback? Veja 10 dicas para transformar críticas em oportunidades

Delania Santos
03 de Dezembro de 2025
Painel de discussão em um auditório com cinco pessoas sentadas em poltronas brancas sobre um palco, diante de um grande telão azul com a frase “Cresce Ceará”. À esquerda, há um banner com os logos do Diário do Nordeste, Enel e outros parceiros. Na frente do palco, algumas cadeiras estão ocupadas por participantes e outras marcadas como “Reservado”.
Negócios

Confira a programação do 'Cresce Ceará', que acontece nesta quarta-feira (3)

O evento se propõe a ser palco de discussões práticas para quem exporta e importa.

Redação
03 de Dezembro de 2025
Egídio Serpa

Eleição 2026: que herança receberá o eleito ou o reeleito?

Se a eleição fosse hoje, Lula ganharia de qualquer adversário. O mercado financeiro já vê essa possibilidade

Egídio Serpa
03 de Dezembro de 2025
Resultado da Timemania 2326 de hoje, 02/12; prêmio é de R$ 56,5 milhões
Negócios

Resultado da Timemania 2326 de hoje, 02/12; prêmio é de R$ 56,5 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania

A. Seraphim
02 de Dezembro de 2025
Resultado Dia de Sorte 1147 de hoje, 02/12; prêmio é de R$ 150 mil
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1147 de hoje, 02/12; prêmio é de R$ 150 mil

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte

A. Seraphim
02 de Dezembro de 2025
Confira o resultado da Quina, concurso 6892, desta terça-feira (02/12); prêmio é de R$ 3,2 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6892, desta terça-feira (02/12); prêmio é de R$ 3,2 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
02 de Dezembro de 2025
Veja o Resultado da Mega-Sena 2946 desta terça-feira (02/12); prêmio é de R$ 3,5 milhões
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2946 desta terça-feira (02/12); prêmio é de R$ 3,5 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
02 de Dezembro de 2025
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3552, desta terça-feira (02/12); prêmio é de R$ 5,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3552, desta terça-feira (02/12); prêmio é de R$ 5,0 milhões

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
02 de Dezembro de 2025
Fachada da Caixa Econômica Federal.
Papo Carreira

O que estudar para o Concurso Caixa 2025? Veja disciplinas e conteúdo cobrado

O concurso oferece 184 vagas imediatas em todo o Brasil.

Redação
02 de Dezembro de 2025
Egídio Serpa

Marquise apresenta “The Dream”, em parceria com a Porsche Consulting

Novo empreendimento imobiliário da Marquise Incorporações será construído no Meireles

Egídio Serpa
02 de Dezembro de 2025
Foto do carro elétrico Chevrolet Spark, da General Motors, que será produzido no Polo Automotivo do Ceará.
Negócios

Como vai ser a produção do Chevrolet Spark no Polo Automotivo do Ceará?

Primeiro modelo da planta multimarcas começa a ser produzido nesta quarta-feira (3).

Mariana Lemos
02 de Dezembro de 2025
Imagem lateral de caixas de papelão: à esquerda, uma caixa de impressora Canon; à direita, uma caixa aberta com carvão.
Negócios

Jornalista compra impressora e recebe caixa com carvão: 'Susto e raiva'

Inês Aparecida conta que a desconfiança sobre a compra começou a partir de um e-mail da empresa.

Raísa Azevedo
02 de Dezembro de 2025
Papel com questões listadas e respostas com itens circulares com letras A, B, C, D e E. Em cima, a ponta de um lápis de cor preta com corpo laranja.
Papo Carreira

Veja concursos públicos com inscrições abertas em dezembro de 2025

Os cargos são para candidatos de diferentes níveis de ensino.

Redação
02 de Dezembro de 2025