Trump dobra para 50% tarifas sobre aço e alumínio do Canadá

O presidente Donald Trump anunciou, nesta terça-feira (11), novas tarifas de 50% sobre o aço e o alumínio advindos do Canadá para os Estados Unidos, representando o dobro da taxa anunciada anteriormente. O magnata ainda ameaçou "fechar" a indústria automobilística e insistiu que o país vizinho se torne o "estado 51" dos Estados Unidos.

O republicano, no entanto, planeja impor tarifas de 25% sobre as importações dos metais do mundo todo, uma medida que afetaria duramente Brasil, México e os Emirados Árabes Unidos.

A medida agitou o mercado financeiro global, com os principais índices de Wall Street caindo pelo menos 1%. Essas tarifas alfandegárias, para as quais não estão previstas exceções, afetarão especialmente os setores eletrônico, automotivo e de construção.

O novo primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, prometeu que a resposta de seu País quando assumir o poder terá "impacto máximo sobre os Estados Unidos e impacto mínimo no Canadá".

"Manteremos nossas tarifas até que os americanos nos mostrem respeito e assumam compromissos críveis e confiáveis em favor de um comércio livre e igualitário", declarou o líder canadense na rede social X.

Sobre o discurso de Trump para que o Canadá se torne o "estado 51" dos EUA, Mark rebateu afirmando que seu país "nunca fará parte dos Estados Unidos".

"Que os americanos não se enganem. No comércio, assim como no hóquei, o Canadá vencerá", disse ele.

Doug Ford, primeiro-ministro de Ontário, a província mais populosa do Canadá, reforçou que "o Canadá não está à venda", afirmou. Ele acrescentou que a única solução é abandonar essa guerra comercial, "porque isso fortalecerá" ambos os países. "Somos o maior cliente deles, compramos mais produtos americanos do que qualquer outro país do mundo", argumentou.

O Canadá fornece metade das importações de alumínio dos Estados Unidos e 20% de suas importações de aço, segundo a consultoria EY-Parthenon.

Tarifas

Trump diz que seu aumento de tarifas é uma resposta a uma sobretaxa de 25% imposta pela província canadense de Ontário sobre as exportações de eletricidade para os Estados Unidos.

O presidente ameaçou o país vizinho afirmando que, se o que ele chama de "tarifas canadenses atrozes" não forem removidas, ele vai impor tarifas sobre as importações de automóveis a partir de 2 de abril, o que poderia "fechar permanentemente o negócio de fabricação de automóveis no Canadá".

Em publicação na rede social, Trump disse que a "única coisa sensata" que o Canadá pode fazer é se tornar o "estado 51" dos Estados Unidos. "Isso faria com que todas as tarifas e todo o resto desaparecessem completamente", escreveu ele.

"Os impostos canadenses serão substancialmente reduzidos, estarão mais seguros do que nunca, militarmente e em outros aspectos, e não haverá mais o problema na fronteira norte", apontou Trump.