Países da Europa registram apagão, e ministro de Portugal levanta hipótese de ataque cibernético

Milhões de pessoas em partes da Espanha, Portugal e França foram afetadas por um grande apagão elétrico ocorrido nesta segunda-feira (28), gerando caos no transporte público e na rede de celulares da região, segundo a imprensa local.

O incidente, que impactou extensas áreas do território continental, foi inicialmente comunicado pelo operador espanhol Red Eléctrica.

De acordo com a companhia, planos de reposição do suprimento foram ativados rapidamente em colaboração com empresas do setor elétrico. "Ativados planos de reposição do suprimento elétrico em colaboração com as empresas do setor após o cero ocorrido no sistema peninsular. Você está analisando as causas e dedicando todos os recursos para solventá-lo", informou a Red Eléctrica em publicação na rede social X.

Em atualização posterior, a empresa acrescentou que o fornecimento de energia começou a ser restabelecido no norte e em outras regiões da península.

Embora as causas oficiais ainda estejam sendo apuradas, o ministro da Administração Interna de Portugal levantou a hipótese de que o apagão possa ter sido provocado por um ataque cibernético.

