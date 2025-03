Canadá escolhe novo líder neste domingo, enquanto lida com disputa tarifária entre os EUA

Os membros do Partido Liberal do Canadá escolherão, neste domingo (9), quem irá suceder o primeiro-ministro Justin Trudeau na liderança do partido e como chefe de Estado do país.

Os integrantes da agremiação puderam votar de forma online desde o dia 26 de janeiro. A expectativa é de que o resultado seja divulgado por volta das 17h30, no horário de Brasília, conforme publicou o g1.

O novo líder deve assumir como primeiro-ministro nas próximas semanas. No entanto, para manter o cargo mais alto, o Partido Liberal precisa vencer uma eleição geral, a ser convocada nas próximas semanas.

Renúncia de Trudeau

O atual chefe, Trudeau, anunciou sua renúncia em janeiro. Apesar disso, ele permanecerá no cargo até que um sucessor seja escolhido. A popularidade dele diminuiu à medida que os preços dos alimentos e da habitação subiram e a imigração aumentou.

Mark Carney, de 59 anos, ex-banqueiro central, é o predileto para assumir o cargo. Caso seja escolhido, ele irá precisar lidar com as ameaças de tarifas pelos Estados Unidos.

No fim de janeiro, o presidente do país vizinho, Donald Trump, chegou a anunciar a aplicação de 25% em tarifas sobre produtos do Canadá e do México. Depois, suspendeu a medida por 30 dias após acordos com os países, que se comprometeram em reforçar a segurança nas fronteiras.

Houve retaliação pelo Canadá quando as tarifas entraram em vigor. Foram anunciadas taxas de 25% sobre US$ 155 bilhões em produtos estadunidenses.

A guerra comercial e declarações públicas de Trump acirraram o clima entre os canadenses, que estão até mesmo boicotando produtos dos EUA e evitando viagens para o sul.