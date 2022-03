Guerra Rússia e Ucrânia hoje, segunda-feira (21); acompanhe as últimas notícias em tempo real

A guerra entre a Rússia e Ucrânia chega ao 26º dia nesta segunda-feira (21), com os russos utilizando mísseis hipersônicos pelo segundo dia seguido contra o país vizinho.

A arma utilizada no ataque tem alcance de até 2 mil quilômetros e voa a 10 vezes a velocidade do som. De acordo com o Ministério de Defesa russo, o país usou mísseis supersônicos sobre um depósito de combustível em Kostiantynivka, uma cidade próxima de Mykolaiv.

Além disso, no último domingo (20), o Exército russo chegou a bombardear uma escola de arte que servia de abrigo para várias centenas de pessoas na cidade de Mariupol, no sudeste da Ucrânia. Civis ficaram presos nos escombros.

Cessar-fogo entre os países

Apesar dos ataques, no último sábado (19), a declaração de um possível cessar-fogo russo deixou a comunidade internacional em alerta.

O anúncio de que um pacto de paz "está no meio do caminho" foi dada pelo representante do governo do Kremlin, Vladimir Medinsky.

De acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU), já são mais de 2,8 milhões de ucranianos refugiados desde o início do conflito, no dia 24 de fevereiro.

O Diário do Nordeste traz a cobertura em tempo real dos acontecimentos mais importantes que desenham esse período dramático da história global.

