O cantor Netinho foi diagnosticado com câncer do sistema linfático. Netinho tem 58 anos e passou quase um mês internado no Hospital Aliança, em Salvador.

O anúncio acerca da doença foi feito por meio da divulgação do boletim médico emitido no hospital e publicado no site oficial do artista.

No dia 25 de fevereiro, Ernesto de Souza Andrade Júnior, o 'Netinho' foi hospitalizado após reclamar de fortes dores nas costas e dificuldades para andar.

Os médicos recomendaram a internação para investigação detalhada do que poderia estar por trás das dores, já que o cantor tem histórico de graves problemas de saúde.

Conforme o último boletim médico, divulgado na sexta-feira (21), o artista segue em um acompanhamento onco-hematológico, "com suporte médico especializado".

Foto: Reprodução

Outras internações

O artista chegou a cancelar a agenda dele no último Carnaval e recebeu alta na última sexta-feira (21).

Há 12 anos, ele foi internado com sangramento no fígado. Netinho também já passou por três cirurgias no cérebro e atualmente é dependente de uma válvula cerebral.