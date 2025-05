Que horas começa 'Tieta'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (2)

A novela 'Tieta' desta sexta-feira (2) vai ao ar às 17:05, após 'Show 60 Anos - Melhores Momentos'. Nesse capítulo, Leonora confessa a Ascânio que é uma mulher da vida.

Resumo completo de 'Tieta' desta sexta-feira

Leonora confessa a Ascânio que é uma mulher da vida. Arturzinho chama Tieta de Madame Antoinette de Higienópolis. Depois, exige que Tieta lhe conte o que foi fazer em Santana. Horrorizado, Ascânio ouve a história de Leonora. Ascânio manda Leonora esquecer que o conheceu. Tieta confessa a Arturzinho que queria se vingar de todos na cidade, mas depois desistiu.

Ele revela que voltou para destruir tudo e Tieta lhe avisa que vai enfrentá-lo. Leonora tenta se matar no mar, mas Osnar a salva. Ascânio sai, prometendo vingança. Pirica acha um baú na praia e o leva para ele. Ascânio conta ao coronel que Arturzinho é Mirko Stefano. Ascânio avisa ao coronel para tomar cuidado com o filho e notar como ele vem dirigindo seus passos.

Tieta aconselha Ricardo a tratar bem Imaculada. Pirica mostra a todos que no baú que achou estão as calças que a Mulher de Branco roubou. O clipe com Elisa fica pronto, depois de ser refeito 38 vezes. Letícia vai conversar com o pai e, ao chegar ao curtume, o encontra junto com a mãe. Gladstone volta e Carmosina foge dele.

Tieta resolve revelar a Tonha a verdade sobre sua vida. O coronel pergunta ao filho se ele é Arturzinho ou Mirko.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:05, na Rede Globo.