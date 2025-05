CAPTEI: Hélio Winston Revela Planos do Ceará

Na tarde de quarta-feira, 30 de abril, a associação Amigos em Ação promoveu um almoço debate com a presença de Hélio Winston Leitão, atual Secretário de Infraestrutura do Ceará.

Legenda: Germano Belchior, Urbano Costa Lima, Delano Belchior, Paulo Airton, Germano Filho, Alessandro Belchior, Antônio Cambraia e Luiz Marques Foto: LC Moreira

O evento, realizado no auditório da Alessandro Belchior Imóveis, reuniu conselheiros, diretores e convidados para discutir "Projetos e Obras em Execução da Secretaria da Infraestrutura do Estado do Ceará".

Legenda: Hélio Winston Leitão Foto: LC Moreira

Hélio Winston, graduado em Direito pela Universidade de Fortaleza e especialista em Direito Processual Civil, apresentou os próximos passos da secretaria e os recursos públicos disponíveis para promover melhorias no estado. Sua experiência em Direito Público e sua atuação acadêmica na área foram destacados, reforçando seu conhecimento nas questões discutidas.

Legenda: Alessandro Belchior, Hélio Winston Leitão, Germano Belchior e Jardson Cruz Foto: LC Moreira

O evento se destacou pela interação não apenas sobre as obras em curso, mas também pelo impacto esperado nas comunidades cearenses, reafirmando a importância da infraestrutura para o desenvolvimento regional.

Veja os momentos nas fotos captadas por LC Moreira:

Legenda: Delano, Alessandro e Germano Belchior Foto: LC Moreira

Legenda: Alessandro Belchior e Victor Frota Pinto Foto: LC Moreira

Legenda: Germano Belchior e Jardson Cruz Foto: LC Moreira

Legenda: Delano Belchior e Raul Fontenele Foto: LC Moreira

Legenda: Germano Belchior, Gladson Mota, Hélio Winston Leitão e Jardson Cruz Foto: LC Moreira

Legenda: Germano Filho, Aloisio Carvalho, Lucas Melo e João Pedro Belchior Foto: LC Moreira

Legenda: Zé do Egito e Thiago Façanha Foto: LC Moreira

Legenda: Roberto Araújo, Hélio Winston Leitão e Jardson Cruz Foto: LC Moreira

Legenda: Pompeu Vasconcelos, Ronaldo Borges e Germano Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Isabelle Coutinho Foto: LC Moreira

Legenda: Lizandro Fujita, Hélio Winston Leitão e Germano Belchior Foto: LC Moreira

Legenda: Jardson Cruz e Delano Belchior Foto: LC Moreira

Legenda: Delano Belchior, Antônio de Albuquerque e Germano Belchior Foto: LC Moreira

Legenda: Germano Belchior, Jardson Cruz e Raul Fontenele Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo Régis, Thiago Façanha, Pompeu Vasconcelos, Germano Albuquerque e Zé do Egito Foto: LC Moreira

Legenda: Gladson Mota e Pedro Jorge Medeiros Foto: LC Moreira

Legenda: Germano Belchior, Jardson Cruz e Raul Fontenele Foto: LC Moreira

Legenda: Jardson Cruz, Hélio Winston Leitão, Germano Belchior e Pedro Jorge Medeiros Foto: LC Moreira

Legenda: Germano Filho, Lucas Melo, João Pedro e Delano Belchior Foto: LC Moreira

Legenda: Paulo Airton, Urbano Costa Lima, Alessandro Belchior e Ivan Marcelo Foto: LC Moreira