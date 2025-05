Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 2 de maio

Apesar das mudanças ao redor, o céu oferece uma trégua emocional: Sol e Lua em harmonia criam um campo de conforto e segurança interior. Pode ser que você se sinta mais centrado em meio ao caos. No entanto, a manhã traz certa confusão mental com a quadratura entre Lua e Mercúrio às 10h37 — cuidado com mal-entendidos, distrações ou decisões precipitadas.

Às 14h06, a conjunção entre Vênus e Netuno intensifica a sensibilidade e o desejo de conexão profunda, mas também pode deixar tudo meio nebuloso. Você pode se sentir dividido entre o que sente e o que é “certo”. Respire. Diminua o ritmo. Só você pode escolher e agir.

Signo de Capricórnio hoje

O lado emocional pode nublar o racional hoje. Evite firmar acordos ou decisões importantes no impulso. Use a sensibilidade para se conectar com o que é verdadeiro.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.