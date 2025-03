Ayrton Senna faria 65 anos nesta sexta-feira (21). Para celebrar a data, a apresentadora Adriane Galisteu publicou uma foto ao lado do piloto no Instagram. Na legenda, ela escreveu uma frase citada pelo ex-namorado ainda em vida.

"Tenha sempre como meta muita força, muita determinação. Sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus. De alguma maneira, você chega lá. Ayrton Senna", diz a mensagem.

O romance entre Galisteu e Senna

O piloto brasileiro morreu no dia 1º de maio de 1994, aos 34 anos, em um trágico acidente durante o Grande Prêmio de San Marino, na Itália. Ele e Galisteu se relacionaram por pouco mais de um ano. Os dois se conheceram em 1993, durante uma festa em São Paulo.

O romance entre os dois voltou aos holofotes no fim de 2024, com a estreia da série "Senna", da Netflix. A produção foi criticada por parte do público pela pouca participação da personagem de Galisteu, que aparece apenas nos últimos episódios.

Sobre o assunto, a própria apresentadora chegou a comentar, em um vídeo no Instagram, que estava insatisfeita com a parte dela na série. "Essa história também me pertence. E também foi uma história vivida intensamente, cheia de amor, cheia de diversão, um Ayrton completamente diferente de tudo aquilo que vocês já viram", afirmou.

