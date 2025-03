'Canhão' artesanal é apreendido pela Polícia Militar em matagal no interior do Ceará

Uma arma artesanal conhecida como "canhão" foi apreendida por agentes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) na última terça-feira (18), na zona rural de Boa Viagem, no sertão central cearense.

Segundo os policiais da Força Tática da 2ª Companhia do 4º Batalhão de Polícia Militar (2ª Cia/ 4º BPM), o canhão foi encontrado por uma pessoa em uma passagem de pedestre.

O dispositivo estava escondido num matagal da localidade de Catolé.

O homem acionou a Polícia, que compareceu ao local, removeu a arma e a encaminhou à Delegacia de Boa Viagem, onde foi deixada à disposição da Justiça.

Segundo a PMCE, o canhão é usado para disparar munições de calibre .28 e uma munição percutida de calibre .28.

As investigações continuam para descobrir quem é o dono do armamento e com qual intuito ele seria utilizado.

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais.

As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia ou ainda via "e-denúncia". O sigilo e o anonimato são garantidos.