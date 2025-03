Cinco armas de fogo que seriam entregues a facção criminosa no Interior do Ceará são apreendidas em Fortaleza

Uma investigação da Polícia Civil do Ceará (PCCE) resultou na interceptação e na apreensão de cinco armas de fogo, que seriam entregues a uma facção criminosa que atua na Região Sul do Interior do Estado. Dois suspeitos foram presos.

A apreensão ocorreu na última sexta-feira (21), no bairro Montese, em Fortaleza, mas foi divulgada pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) na última segunda (24).

Segundo a SSPDS, as armas chegaram a Fortaleza por uma empresa transportadora. A Pasta não divulgou a origem da encomenda ilícita.

"Com base nas investigações, as equipes da Polícia Civil conseguiram identificar os dois suspeitos que foram à transportadora recolher as armas. Assim que a dupla saiu da transportadora, foi realizado o cerco tático ao veículo", narrou a Secretaria.

Os dois suspeitos, que não tiveram as identidades divulgadas, foram presos em flagrante, na abordagem a um veículo. Com eles, foram apreendidas as cinco armas de fogo - uma espingarda calibre 12, duas pistolas (sendo uma de calibre 9 milímetros e outra de calibre Ponto 40) e dois revólveres calibre 38.

Uma pistola apreendida, de uso restrito das Forças de Segurança, havia sido roubada de um policial militar em 2016. "Agora as armas passarão por uma perícia para identificar se foram utilizadas em ações criminosas, como homicídios", indicou a SSPDS.

A ação policial foi realizada pelo pelo Departamento de Polícia Judiciária do Interior Sul (DPJI Sul), com apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), da Polícia Civil do Ceará.