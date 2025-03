Duas jovens são mortas a tiros dentro de carro em Fortaleza

Duas jovens, de 18 anos, foram assassinadas a tiros, enquanto trafegavam em um veículo, no bairro Jangurussu, em Fortaleza, na noite da última terça-feira (25). Ninguém foi preso pelo duplo homicídio, até a publicação desta matéria.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS) confirmou, por nota, que "a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) investiga as circunstâncias de um duplo homicídio, registrado nessa terça-feira (25), no bairro Jangurussu - Área Integrada de Segurança 3 (AIS 3) de Fortaleza".

Conforme as informações policiais, as vítimas, duas mulheres de 18 anos, que não tiveram os nomes divulgados pela SSPDS, foram mortas por disparos de arma de fogo, dentro de um veículo. As jovens chegaram a ser levadas para uma unidade de saúde, mas não resistiram aos ferimentos.

Veja também Segurança Vigilante de unidade de saúde é alvo de tentativa de assalto no Centro de Fortaleza Segurança Guarda municipal de Fortaleza é preso pela Polícia Militar por suspeita de integrar facção criminosa

A reportagem apurou que a principal suspeita da motivação do crime é que as jovens entraram em uma rua, em um veículo Jeep Compass com vidros fechados, o que levou a membros de uma facção criminosa pensarem que eram rivais e atirarem contra o automóvel.

Equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da PCCE, da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas para a ocorrência. A 3ª Delegacia do DHPP investiga o crime.