Duas pessoas são assassinadas e outras ficam feridas durante festa em Boa Viagem

Duas pessoas foram assassinadas a tiros e outras ficaram feridas no município de Boa Viagem, no interior do Ceará, durante uma festa na madrugada deste domingo (7). Até o momento, ninguém foi preso.

De acordo com relatos de moradores, um grupo de homens armados chegou ao local e abriu fogo contra os participantes de uma festa na localidade de Santos Cosmos.

Veja também Segurança Entregador é morto atingido por motorista em carro de luxo, em Fortaleza Segurança Homem é morto a tiros ao lado de criança, em Maranguape; ela não foi atingida

Vídeos que circulam nas redes sociais registram o momento em que os disparos começam durante o evento.

Questionada sobre o ocorrido, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que as vítimas fatais são um homem de 24 anos e uma mulher de 39 anos, ambos mortos dentro do clube onde ocorria a festa. Ainda segundo a Pasta, o jovem tinha antecedentes criminais.

Outras pessoas também foram atingidas e encaminhadas para unidades hospitalares da região. Ainda não há confirmação oficial sobre o número de feridos.

O policiamento foi reforçado na área, e o caso está sob investigação da Delegacia de Boa Viagem.