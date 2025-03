Três homens são mortos a tiros no bairro José Bonifácio, em Fortaleza

Três homens foram mortos a tiros na Rua Solon Pinheiro, no bairro José Bonifácio, em Fortaleza, na tarde desta quarta-feira (26). Ninguém foi preso pelo triplo homicídio, até a publicação desta matéria.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) detalhou que as Forças de Segurança estão realizando as diligências para identificar e capturar os suspeitos.

"Na ocasião, três pessoas do sexo masculino, ainda não identificadas formalmente, foram mortas por disparos de arma em uma via pública", detalhou o órgão, em nota enviada ao Diário do Nordeste.

Em vídeo enviado ao jornal, é possível ver o momento em que uma das vítimas é abordada por dois homens armados. Ele chega a correr na rua, mas logo se ajoelha e se abaixa, para tentar se proteger.

O caso está sendo investigado pela 5ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

No local, foram acionadas equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE), do DHPP da PCCE e da Perícia Forense do Estado do Estado do Ceará (Pefoce).

