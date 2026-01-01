Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Forças de Segurança do Ceará apreenderam quase oito toneladas de drogas em 2025

Os entorpecentes foram tirados de circulação em ações realizadas pelas polícias Civil, Militar e Rodoviária Estadual.

Escrito por
Redação seguranca@svm.com.br
Segurança
drogas apreendidas maconha e policial civil acompanhado de cachorro cao farejador.
Legenda: As apreensões mais significativas aconteceram no mês de dezembro.
Foto: Messias Borges.

O Ceará permanece como uma das portas de entrada de grandes quantidades de drogas. Em 2025, as Forças vinculadas à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) apreenderam aproximadamente oito toneladas de entorpecentes que estavam prestes a serem distribuídas.

Do total, cerca de seis toneladas eram de maconha e demais derivados da Cannabis. A cada vez que drogas foram retiradas de circulação no Estado, as polícias Civil e Militar destacaram o enfrentamento e os prejuízos ao crime organizado, que permanece tendo o tráfico de drogas como principal renda.

Comparado a 2024, o quantitativo de drogas apreendidas caiu em torno de 20% no ano passado. A SSPDS destaca que "ao longo de 2025, operações conjuntas resultaram em apreensões expressivas e prisões em diversas regiões do estado" e que no último mês de novembro "a PCCE, por meio da Delegacia de Narcóticos (Denarc) e do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), realizou a última incineração de drogas do ano".

"A destruição, determinada judicialmente, envolveu materiais apreendidos em operações policiais em todo o Estado. Ao todo, foram incinerados 1.513,080 kg de substâncias ilícitas, vinculadas a 1.243 processos judiciais, em tramitação em 22 comarcas e 52 varas do Ceará. Com essa ação, a Polícia Civil ultrapassou a marca de cinco toneladas de drogas destruídas em 2025, reafirmando o compromisso com o combate ao crime organizado e a retirada de entorpecentes de circulação. Vale ressaltar que, no processo de reestruturação das Forças de Segurança do estado, a Denarc passou a ser vinculada ao DRCO, visando integrar as ações de combate a grupos criminosos que lucram financeiramente com o tráfico de drogas"
SSPDS

Veja também

teaser image
Segurança

Acusado de expulsar moradores de residências em Uiraponga tem prisão mantida

teaser image
Segurança

'Cenário de guerra urbana' e expulsão de moradores: quem está por trás dos ataques em Uiraponga, CE

teaser image
Segurança

Polícia prende segundo integrante de facção que ordenava expulsão de moradores em Uiraponga, no CE

De acordo com as estatísticas da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp), os meses de julho, setembro e dezembro foram os que concentraram mais apreensões. 

Cerca de uma tonelada de cocaína foi apreendida no Ceará em 2025

'BUNKER DO CRIME'

Uma das maiores e mais recentes apreensões foi a de quase uma tonelada de drogas escondidas em um 'bunker do crime', na cidade de Aquiraz, Região Metropolitana de Fortaleza. No início do último mês de dezembro, policiais civis desarticularam um esquema de tráfico de drogas que funcionava na Praia do Iguape.

Dois suspeitos da facção criminosa carioca Terceiro Comando Puro (TCP) foram presos e um 'bunker do crime' localizado no subterrâneo de uma casa de praia. 

O Diário do Nordeste noticiou detalhes de onde o entorpecente estava escondido: embaixo do piso de um dos compartimentos do imóvel, junto a armas de grosso calibre, incluindo uma submetralhadora, munições de fuzil e coletes balísticos que suportam tiros de fuzil. 

A estrutura do 'bunker subterrâneo' impressionou os investigadores: "a gente nunca tinha visto isso de perto. Grande complexidade de estrutura”, disse o delegado Raphael Vilarinho, titular da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), especializada responsável pela operação.

Aproximadamente 48 horas antes, as polícias já tinham conseguido retirar de circulação mais outras duas toneladas de maconha. As apreensões que ocorreram em Cascavel em Pindoretama resultaram em um prejuízo de aproximadamente R$ 10 milhões aos criminosos.

EXPORTAÇÃO DE DROGAS

No último mês de setembro, o Diário do Nordeste noticiou que, segundo um relatório da Polícia Civil do Ceará (PCCE), a facção carioca Comando Vermelho (CV) pretende controlar as áreas dos dois portos cearenses, para exportar drogas para os Estados Unidos e para a Europa.

Segundo o documento da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), o CV "já domina a região do Porto do Pecém, em São Gonçalo do Amarante/CE, e agora quer dominar a área em que está inserido o Porto do Mucuripe, no grande Vicente Pinzón, em Fortaleza/CE".

Outra facção instalada no Ceará e que se vale do tráfico internacional de drogas por meios marítimos é o Primeiro Comando da Capital (PCC). Há informações que apontam que o grupo paulista se aliou a uma máfia sérvia e embarcações carregadas de drogas teriam saído dos portos cearenses com destino à África e, de lá, para a Europa.

A Secretaria pontua que para fortalecer as ações ostensivas e investigativas, estão em andamento mais de duas mil vagas em seis concursos públicos destinados às Forças de Segurança do Ceará e que "a população é uma aliada essencial no combate à criminalidade".

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
drogas apreendidas maconha e policial civil acompanhado de cachorro cao farejador.
Segurança

Forças de Segurança do Ceará apreenderam quase oito toneladas de drogas em 2025

Os entorpecentes foram tirados de circulação em ações realizadas pelas polícias Civil, Militar e Rodoviária Estadual.

Redação
Há 43 minutos
Na imagem, um agente da Polícia Civil de costas em primeiro plano, em frente a uma viatura policial. O agente veste uma camiseta preta com a inscrição
Segurança

Suspeita de promover grupo criminoso nas redes sociais em Quixadá (CE) é presa em flagrante

Mulher tem 28 anos e foi autuada com base na lei que pune ações de organizações criminosas.

Redação
01 de Janeiro de 2026
dinheiro em especie apreendido pela pf.
Segurança

PF apreende R$ 400 mil e prende dois homens no Ceará investigados por desviar recursos públicos

A suspeita é de desvio de verba do FNDE.

Redação
31 de Dezembro de 2025
drogas, maconha e policiais militares que apreenderam em caucaia, ceara.
Segurança

Mulher é presa em posse de 177 quilos de maconha, dentro de casa, em Caucaia (CE)

A suspeita foi autuada em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

Redação
31 de Dezembro de 2025
Polícia Civil prende suspeito na rua em frente a uma viatura da Polícia
Segurança

Morte de empresário no Ceará: suspeito é preso 5 meses após o crime

Empresário tinha saído de casa para cobrar uma dívida no dia em que foi morto.

Geovana Almeida*
31 de Dezembro de 2025
A imagem mostra homens e uma mulher, autoridades cearenses, atrás de uma mesa, onde são expostas armas de fogo de grosso calibre e drones.
Segurança

'Se enfrentar a Polícia, será a perda da vida', diz governador Elmano para faccionados

Prisões por integrar organização criminosa aumentaram 96% no Ceará, em 2025.

Messias Borges
30 de Dezembro de 2025
Mesa coberta com tecido branco exibindo diversos fuzis pretos alinhados, caixas de transporte rígidas abertas e fechadas, além de um drone. Ao fundo, há um grupo de pessoas em pé, algumas usando trajes formais e outras uniformes, diante de uma parede decorada com fotos históricas em preto e branco e um painel com texto em destaque.
Segurança

PMCE recebe 82 fuzis e 15 drones; investimento é de R$ 1,5 milhão

Equipamentos devem reforçar segurança no Estado.

Messias Borges, Mylena Gadelha e Geovana Almeida
30 de Dezembro de 2025
A imagem mostra pernas de uma pessoa, andando no sentido oposto ao Complexo Penitenciário Estadual Itaitinga II.
Segurança

Saída temporária de Natal beneficia pelo menos 150 presos no Ceará

Já o indulto natalino ainda não foi analisado pela Justiça Estadual.

Messias Borges
30 de Dezembro de 2025
Apreensões da PMCE.
Segurança

Dupla suspeita de expulsar moradores no Ceará é morta em confronto com a PM

A dupla era investigada por ligação com um grupo criminoso carioca.

Bergson Araujo Costa
29 de Dezembro de 2025
motos, armas, municoes apreendidas pela policia militar do ceara em ocorrencia no interior.
Segurança

Ação da PM termina com dois mortos no Interior do Ceará

As vítimas supostamente eram integrantes de facção.

Redação
29 de Dezembro de 2025
As imagens mostram uma queima de fogos em Fortaleza e a prisão de várias pessoas realizada pela Polícia Militar.
Segurança

Facção promove queima de fogos no Ceará; 13 suspeitos são capturados

Criminosos também teriam realizado pichações em muros, em Fortaleza e na Região Metropolitana.

Messias Borges
29 de Dezembro de 2025
Três homens são presos com carro roubado em Fortaleza; veja
Segurança

Três homens são presos com carro roubado em Fortaleza; veja

Ocorrência, que teve início no bairro Passaré, foi registrada no sábado (27).

Redação
29 de Dezembro de 2025
As imagens mostram um homem pardo, de barba, boné branco e blusa branca, e um homem branco, barba rasa, com blusa preta.
Segurança

Chefes de facções da cidade mais violenta do Brasil entram na Lista dos Mais Procurados do CE

A dupla é suspeita de ordenar vários homicídios em Maranguape.

Messias Borges
29 de Dezembro de 2025
A imagem mostra tabletes de maconha, caixas e sacos, dentro de uma viatura policial.
Segurança

Homem é preso com 144 kg de maconha em Fortaleza

O suspeito tentou subornar os policiais militares que realizaram a prisão.

Redação
28 de Dezembro de 2025
Homem com o corpo ensanguentado está sentado em uma cadeira de plástico em um posto de combustível, com o rosto desfocado. Ao lado, policiais militares com capacetes e motocicletas prestam atendimento no local. A cena ocorre em área externa do posto, com bombas de combustível e veículos ao fundo.
Segurança

Motorista de aplicativo é atacado por criminosos no bairro Canindezinho, em Fortaleza (CE)

A 13ª Delegacia de Polícia Civil da Capital está responsável pela investigação.

Redação
27 de Dezembro de 2025
Viatura branca da Perícia Forense com faixas verde e laranja estacionada em frente a um prédio público identificado como Núcleo de Perícia Forense do Ceará. Ao fundo, pessoas circulam pela entrada do edifício, que tem fachada revestida de azulejos verdes, sob céu parcialmente nublado.
Segurança

Homem morre após ser atingido por árvore em Meruoca (CE)

A vítima teria sido alertada da queda iminente da árvore, mas não conseguiu se esquivar a tempo.

Redação
27 de Dezembro de 2025
Montagem com dois frames de um vídeo em que dois suspeitos são capturados e colocados no carro da polícia.
Segurança

Dupla que agrediu homem na Beira-Mar de Fortaleza por pedir respeito à faixa de pedestre é capturada

Um dos agressores vai responder por lesão corporal, ameaça e corrupção de menores, pois o segundo envolvido tem 16 anos.

Redação
27 de Dezembro de 2025
fachada da oab e fachada presidio, sap.
Segurança

A ‘serviço das facções’: relembre casos de advogados presos no Ceará em 2025

Parte dos suspeitos está com situação 'suspensa', sem poder advogar.

Emanoela Campelo de Melo
27 de Dezembro de 2025
As imagens mostram dois veículos, de cores branca e cinza, que colidiram frontalmente em uma estrada no Ceará.
Segurança

Enfermeira e motorista morrem em colisão de veículos em estrada no Ceará

Acidente aconteceu na CE-178, no Município de Santana do Acaraú.

Redação
26 de Dezembro de 2025
A imagem mostra um homem colombiano que fugiu de fazendo em Maracanaú, com a identidade preservada e fisionomia borrada, vestindo blusa roxa e calça preta, com uma bolsa preta, se alimentando próximo a um carro azul.
Segurança

Colombiano vítima de cárcere privado foge de fazenda e pede ajuda a guardas municipais em Fortaleza

Ele também relatou que trabalhava em condições análogas à escravidão.

Redação
26 de Dezembro de 2025