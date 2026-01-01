Forças de Segurança do Ceará apreenderam quase oito toneladas de drogas em 2025

O Ceará permanece como uma das portas de entrada de grandes quantidades de drogas. Em 2025, as Forças vinculadas à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) apreenderam aproximadamente oito toneladas de entorpecentes que estavam prestes a serem distribuídas.

Do total, cerca de seis toneladas eram de maconha e demais derivados da Cannabis. A cada vez que drogas foram retiradas de circulação no Estado, as polícias Civil e Militar destacaram o enfrentamento e os prejuízos ao crime organizado, que permanece tendo o tráfico de drogas como principal renda.

Comparado a 2024, o quantitativo de drogas apreendidas caiu em torno de 20% no ano passado. A SSPDS destaca que "ao longo de 2025, operações conjuntas resultaram em apreensões expressivas e prisões em diversas regiões do estado" e que no último mês de novembro "a PCCE, por meio da Delegacia de Narcóticos (Denarc) e do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), realizou a última incineração de drogas do ano".

"A destruição, determinada judicialmente, envolveu materiais apreendidos em operações policiais em todo o Estado. Ao todo, foram incinerados 1.513,080 kg de substâncias ilícitas, vinculadas a 1.243 processos judiciais, em tramitação em 22 comarcas e 52 varas do Ceará. Com essa ação, a Polícia Civil ultrapassou a marca de cinco toneladas de drogas destruídas em 2025, reafirmando o compromisso com o combate ao crime organizado e a retirada de entorpecentes de circulação. Vale ressaltar que, no processo de reestruturação das Forças de Segurança do estado, a Denarc passou a ser vinculada ao DRCO, visando integrar as ações de combate a grupos criminosos que lucram financeiramente com o tráfico de drogas" SSPDS

De acordo com as estatísticas da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp), os meses de julho, setembro e dezembro foram os que concentraram mais apreensões.

Cerca de uma tonelada de cocaína foi apreendida no Ceará em 2025

'BUNKER DO CRIME'

Uma das maiores e mais recentes apreensões foi a de quase uma tonelada de drogas escondidas em um 'bunker do crime', na cidade de Aquiraz, Região Metropolitana de Fortaleza. No início do último mês de dezembro, policiais civis desarticularam um esquema de tráfico de drogas que funcionava na Praia do Iguape.

Dois suspeitos da facção criminosa carioca Terceiro Comando Puro (TCP) foram presos e um 'bunker do crime' localizado no subterrâneo de uma casa de praia.

O Diário do Nordeste noticiou detalhes de onde o entorpecente estava escondido: embaixo do piso de um dos compartimentos do imóvel, junto a armas de grosso calibre, incluindo uma submetralhadora, munições de fuzil e coletes balísticos que suportam tiros de fuzil.

A estrutura do 'bunker subterrâneo' impressionou os investigadores: "a gente nunca tinha visto isso de perto. Grande complexidade de estrutura”, disse o delegado Raphael Vilarinho, titular da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), especializada responsável pela operação.

Aproximadamente 48 horas antes, as polícias já tinham conseguido retirar de circulação mais outras duas toneladas de maconha. As apreensões que ocorreram em Cascavel em Pindoretama resultaram em um prejuízo de aproximadamente R$ 10 milhões aos criminosos.

EXPORTAÇÃO DE DROGAS

No último mês de setembro, o Diário do Nordeste noticiou que, segundo um relatório da Polícia Civil do Ceará (PCCE), a facção carioca Comando Vermelho (CV) pretende controlar as áreas dos dois portos cearenses, para exportar drogas para os Estados Unidos e para a Europa.

Segundo o documento da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), o CV "já domina a região do Porto do Pecém, em São Gonçalo do Amarante/CE, e agora quer dominar a área em que está inserido o Porto do Mucuripe, no grande Vicente Pinzón, em Fortaleza/CE".

Outra facção instalada no Ceará e que se vale do tráfico internacional de drogas por meios marítimos é o Primeiro Comando da Capital (PCC). Há informações que apontam que o grupo paulista se aliou a uma máfia sérvia e embarcações carregadas de drogas teriam saído dos portos cearenses com destino à África e, de lá, para a Europa.

A Secretaria pontua que para fortalecer as ações ostensivas e investigativas, estão em andamento mais de duas mil vagas em seis concursos públicos destinados às Forças de Segurança do Ceará e que "a população é uma aliada essencial no combate à criminalidade".