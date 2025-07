Polícia prende segundo integrante de facção que ordenava expulsão de moradores em Uiraponga, no CE

Um segundo envolvido na série de crimes recentes no distrito de Uiraponga, em Morada Nova, foi preso na tarde dessa segunda-feira (28). O homem tem 29 anos e possuía mandado de busca e apreensão em aberto. Ele foi autuado em flagrante na posse de arma de fogo, munições e celulares, e por integrar organização criminosa.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) detalhou que o suspeito foi localizado um imóvel na região de Quixadá, no Sertão Central, com um revólver calibre 38, seis munições, três celulares e uma motocicleta.

Ele faz parte do mesmo grupo criminoso responsável por expulsar centenas de moradores do distrito de Uiraponga, que ficou conhecido como "Vila Fantasma". Outro homem envolvido no ataque, tido como "articulador" da facção, de 25 anos, também foi identificado e capturado em São Paulo, onde havia se escondido há cerca de uma semana.

Prisão do segundo suspeito

De acordo com a Polícia, a prisão do segundo suspeito foi efetuada por policiais civis da Delegacia Municipal de Morada Nova, junto a equipes da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) da Região Sul e a da 3ª Seccional de Quixadá.

Ele não teve a identidade revelada pelas autoridades de segurança. Foi dito apenas que já possuía antecedentes criminais por tentativa de homicídio e receptação.

Crimes no distrito de Morada Nova

Nas últimas semanas, cerca de 300 famílias deixaram suas casas em Uiraponga devido a ameaças de integrantes de facções criminosas. O caso é acompanhado, também, pela Prefeitura de Morada Nova, que afirmou acompanhar "com atenção os episódios de violência no distrito".

"Estamos adotando todas as medidas cabíveis dentro do âmbito municipal, prestando apoio às famílias e mantendo diálogo com as autoridades competentes", afirmou o Executivo municipal.

Por causa disso, equipes da Polícia Militar passaram a estar 24 horas na localidade em uma força-tarefa para tentar devolver à população a sensação de segurança. "Desde o início das ameaças ocorridas em Uiraponga, as forças de segurança vêm realizando ações ostensivas, com a Polícia Militar, e investigativas, com a Polícia Civil, para identificar e prender tanto os mandantes quanto os executores dos crimes", informou a SSPDS.