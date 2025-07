Crime planejado e vítima amordaçada: o que se sabe sobre roubo milionário de joias em Fortaleza

Logo após as duas primeiras prisões dos suspeitos pelo roubo milionário de joias em um apartamento em Fortaleza, a Polícia Civil começou a desvendar os bastidores do assalto. Conforme documentos obtidos pelo Diário do Nordeste, a vítima, um idoso de identidade preservada, relatou que os criminosos já tinham tentado invadir a casa dele pelo menos outras duas vezes neste ano.

A primeira tentativa foi no último mês de abril. Depois, um novo ataque em 20 de junho, este frustrado pelo zelador do condomínio residencial.

A reportagem apurou que Felipe Ruan Costa Cunha, preso nesse sábado (26), esteve presente em todas as tentativas. Ele afirmou aos investigadores que esteve envolvido nas duas tentativas, e negou ter participado do assalto concretizado na madrugada da última sexta-feira (25), no bairro Presidente Kennedy.

Outros três suspeitos foram presos no fim de semana. Parte do dinheiro e das joias foi recuperada

A vítima estava sozinha dentro de casa quando dois homens entraram no imóvel e anunciaram o roubo. Por volta das 3h, o comerciante que trabalha há décadas com joias foi surpreendido e agarrado pelo pescoço, tendo um dos suspeitos dito "perdeu, perdeu, se reagir eu te enforco e você morre".

O homem teve braços, pés e pernas amarrados, e um pano colocado na boca para que fosse impedido de gritar

JOIAS EM UMA MALA COM CADEADO

Enquanto estava sob poder dos criminosos, a vítima viu a dupla pegar as joias dele. Parte estava dentro de uma mala fechada, com cadeado, e a outra em uma bolsa vermelha, também lacrada.

Os assaltantes usaram um alicate para arrombar os cadeados, revistaram os objetos, fecharam novamente e saíram do apartamento levando as joias avaliadas em R$ 5 milhões, além de R$ 100 mil em espécie.

Parte das joias tinha sido arrematada recentemente em um leilão virtual da Caixa Econômica Federal, enquanto outras eram guardadas no apartamento há mais de uma década.

CARRO DE LUXO E SUBMETRALHADORA APREENDIDOS

A reportagem apurou, com fontes da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), que a Polícia Civil montou uma operação e, depois de uma busca pelos criminosos que durou várias horas, chegou a dois homens.

A operação foi coordenada pela Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) e contou com o apoio do Núcleo Operacional (NO) e do Núcleo de Inteligência Policial (NUIP), do Departamento de Combate a Crimes Contra o Patrimônio (Depatri), além do Departamento de Inteligência Policial (DIP).

O primeiro a ser capturado foi Felipe Juan. Ele foi localizado pelas equipes da DRF, em Messejana. De lá, os policiais seguiram para um sítio na Tapera, em Aquiraz.

Na entrada do imóvel, enquanto os policiais civis tentavam descobrir se havia alguém dentro do sítio, Diego Borges de Andrade se aproximou em um veículo blindado BMW branco.

Ao ser abordado, os policiais encontraram uma pistola. Diante da possibilidade de existir alguém dentro do sítio e que a pessoa pudesses fugir, os policiais entraram. Dentro da casa, encontraram uma submetralhadora) e uma máquina de contar dinheiro.

No sábado, outros três suspeitos foram capturados na cidade de Trairi. Com eles foi recuperado dinheiro em espécie, de valor não divulgado, algumas joias e foi apreendido um cofre.

Os dois primeiros suspeitos presos assaram por audiência de custódia e tiveram as prisões convertidas em preventiva por decisão Judicial.