Dois suspeitos de participar de furto milionário de joias em Fortaleza são presos com metralhadora

Dois suspeitos de participar do furto de joias avaliadas em cerca de R$ 5 milhões e de R$ 100 mil em espécie, de um apartamento em Fortaleza, na madrugada de sexta-feira (25), foram presos pela Polícia Civil do Ceará (PCCE). A dupla estava na posse de armas de fogo, um carro blindado e uma máquina de contar dinheiro.

A reportagem apurou, com fontes da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), que a Polícia Civil montou uma operação e, depois de uma busca pelos criminosos que durou várias horas, chegou a dois homens na posse do armamento. As joias e o dinheiro furtados ainda não foram recuperados.

Veja também Segurança Plantação com 12 toneladas de drogas avaliadas em R$ 24 milhões é localizada no Ceará Segurança PMs do Ceará são presos em Mossoró suspeitos de integrar milícia no Rio Grande do Norte

A operação foi coordenada pela Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) e contou com o apoio do Núcleo Operacional (NO) e do Núcleo de Inteligência Policial (NUIP), do Departamento de Combate a Crimes Contra o Patrimônio (Depatri), além do Departamento de Inteligência Policial (DIP).

Com os suspeitos, foram apreendidos uma metralhadora, uma pistola, munições, um veículo da marca BMW blindado, uma máquina de contar dinheiro e vários documentos. Outros suspeitos de participar do furto milionário são procurados pela Polícia.

A SSPDS foi questionada pela reportagem sobre as prisões dos suspeitos de participar do furto milionário, mas não enviou resposta, até a hora desta publicação. A matéria será atualizada quando tiver resposta da Secretaria.

Como aconteceu o furto milionário

Dois homens invadiram um prédio residencial e furtaram diversos pertences, avaliados em milhões de reais. O crime ocorreu em um apartamento localizado na avenida Bezerra de Menezes, no bairro Presidente Kennedy, em Fortaleza, por volta das 3h da madrugada da última sexta-feira (25). A ação foi registrada por câmeras de segurança do edifício.

A reportagem apurou, com uma fonte da SSPDS, que os criminosos furtaram cerca de R$ 5 milhões em joias. A dupla também teria levado cerca de R$ 100 mil em espécie.

Nas imagens, os suspeitos aparecem saindo do prédio carregando mochilas e malas com os pertences furtados dos moradores. Eles abrem o portão da frente sem dificuldades e fogem logo em seguida.

Veja o vídeo da fuga:

Em nota enviada ao Diário do Nordeste, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social informou que a Polícia Civil do Ceará (PCCE) investiga um caso de roubo registrado no bairro Presidente Kennedy.

Segundo o órgão, uma equipe da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi acionada para a ocorrência. As diligências estão a cargo da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), que tenta identificar e capturar os envolvidos na ação criminosa.