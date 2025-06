Crescimento do bairro Presidente Kennedy impulsiona busca por imóveis na região

O bairro Presidente Kennedy, em Fortaleza, vem se destacando como um dos principais polos de desenvolvimento urbano da cidade, impulsionado por investimentos em infraestrutura, lazer e mobilidade. A requalificação do Parque Rachel de Queiroz e a duplicação da Avenida Sargento Hermínio, que trouxe melhorias como ciclovia, calçadas acessíveis e arborização, elevaram a atratividade da região, tornando-a cada vez mais valorizada no mercado imobiliário.

Somado aos investimentos públicos, o crescimento do Presidente Kennedy vem despontando desde 2014, especialmente após a construção do Shopping RioMar Kennedy e a reforma do North Shopping Fortaleza. De lá pra cá, a oferta de serviços essenciais (educação, saúde, lazer) tem se ampliado, afetando diretamente a atratividade da região para novos empreendimentos.

“As pesquisas para desenvolvimento de novos negócios apontam a região que inclui os bairros Kennedy, São Gerardo e Parquelândia como preferência para compra de imóvel residencial, seja para moradia ou investimento. Esses dados são um reflexo de que é uma das áreas que mais se desenvolvem e se valorizam em Fortaleza”, avalia Poliana Nobre, superintendente comercial da M. Lar Empreendimentos.

Outro fator que influencia as buscas por imóveis na região é a localização. Por estar próximo às principais vias, como a Av. Sargento Hermínio e a Av. Bezerra de Menezes, o Presidente Kennedy tem fácil acesso a outras zonas da cidade, favorecido pela ampla oferta de linhas de ônibus, VLT, metrô e ciclovias.

Moradias com preço acessível

Empreendimentos que integram moradia, rede de serviços e mobilidade estão entre os mais buscados na região do Presidente Kennedy. É o caso do M.Lar Kennedy, projeto recentemente lançado pela M.Lar Empreendimentos.

“No primeiro mês de vendas, obtivemos a marca de 40% vendido. Esse volume expressivo de vendas, em um curto período, demonstra o forte interesse dos compradores na região do Presidente Kennedy”, observa Poliana Nobre.

De acordo com a gestora, a alta demanda reflete tanto o potencial de valorização do bairro quanto a atratividade do empreendimento. Além disso, a oferta de imóveis com valores acessíveis na região amplia as possibilidades de quem busca imóvel próprio, unindo qualidade de vida e localização estratégica.

“O M.Lar Kennedy reafirma o compromisso da M.Lar em oferecer moradias acessíveis sem abrir mão da qualidade. Nosso objetivo é proporcionar um lar seguro e confortável para as famílias, dentro de um projeto moderno e bem localizado. Com condições especiais de pagamento e uma estrutura pensada para o bem-estar dos moradores, este é um dos empreendimentos mais promissores da região”, destaca Poliana.

Legenda: M.Lar Kennedy oferece amplos espaços e área comum completa. Foto: Divulgação

Custo-benefício

Com um terreno de quase 10 mil m² para duas torres de 24 andares, o empreendimento M.Lar Kennedy oferece amplos espaços e áreas comuns completas. Os apartamentos variam entre 50,88 m² e 62,42 m², com opções de dois ou três quartos ambos com suíte e varanda, além de unidades com terraço exclusivo.

O projeto inclui áreas de convivência elevadas, com vista privilegiada para o polo de lazer; deck duplo na piscina para atender a múltiplas famílias simultaneamente; área fitness equipada de 54m² e lounge de convivência de 80m².

“O empreendimento conta com uma infraestrutura diferenciada, áreas de lazer completas e apartamentos com plantas bem divididas, atendendo às necessidades de diversos públicos, dentre eles famílias que buscam praticidade no dia a dia. Além disso, a segurança e o paisagismo presentes no projeto tornam a experiência de moradia mais eficiente e acolhedora”, enfatiza Poliana.

O M. Lar Kennedy se enquadra nas condições do programa Minha Casa, Minha Vida, permitindo que os compradores tenham acesso a taxas de juros mais baixas e prazos de financiamento mais longos. A empresa oferece vantagens como pagamento facilitado, ITBI e registro grátis.

“Essas vantagens geram uma economia significativa para o comprador, já que o ITBI e as taxas de registro representam um custo adicional relevante na aquisição de um imóvel. Ao eliminar essas despesas, a M. Lar reduz a necessidade de um investimento inicial alto, permitindo que mais pessoas consigam realizar o sonho da casa própria sem comprometer sua estabilidade financeira”, explica a gestora.

Stand de vendas

Interessados em conhecer mais sobre o M. Lar Kennedy podem visitar o stand de vendas, no local do terreno – Av. Sargento Herminio, 2000, em frente ao polo de lazer. O stand oferece maquete, apartamento decorado, informações detalhadas e condições exclusivas de negociação.

Serviço:

M. Lar Empreendimentos:

Contato: (85) 99407-0060

Site: https://www.mlarempreendimentos.com.br

Endereço: Av. Sargento Hermínio, 2000.