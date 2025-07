PMs do Ceará são presos em Mossoró suspeitos de integrar milícia no Rio Grande do Norte

Dois policiais militares do Ceará foram presos na manhã desta sexta-feira (25), em Mossoró, no Rio Grande do Norte, suspeitos de crimes como homicídio, roubo e disparo de arma de fogo contra estabelecimentos comerciais e residências do município potiguar. Um terceiro mandado de prisão foi cumprido contra um ex-PM que já está preso.

Os agentes são suspeitos de praticar crimes com características típicas de milícia e grupo de extermínio. O Diário do Nordeste apurou que os militares presos são os soldados José Cláudio Alexandre da Silva Júnior, o SD Silva Júnior, Maycon Fernandes Melo Filho, o SD Fernandes; e Diogo Ádamo Monteiro de Lucena, o SD Monteiro — este último foi preso em maio deste ano.

As defesas dos militares não foram localizadas pela reportagem. O espaço segue aberto e a matéria será atualizada, se houver manifestação da defesa.

Em nota, a Polícia Militar do Ceará informou que os dois policiais que estavam em Mossoró estão sendo transferidos para um presídio da PM no Estado. A Corporação afirmou ainda que "não compactua com desvios de conduta de seus integrantes" e que "reforça seu compromisso com a dignidade da pessoa humana e o respeito".

À reportagem, a Polícia do Rio Grande do Norte também acrescentou que as diligências seguem em andamento e que, por isso, não pode detalhar quais testemunhas já foram ouvidas ou quais as linhas apuratórias adotadas, "a fim de preservar a efetividade do trabalho investigativo e não comprometer possíveis desdobramentos do caso".

Legenda: Com os suspeitos, a Polícia apreendeu armas, munições, balaclavas e outros objetos utilizados para praticar os crimes Foto: Divulgação/PCRN

Por fim, a Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos da Segurança Pública e Sistema Penitenciário (CGD) disse que investiga a ocorrência no âmbito administrativo.

Quais são as suspeitas envolvendo os PMs?

Um dos crimes relacionados aos PMs, segundo o g1, é um roubo a uma residência no bairro Alto Sumaré, em Mossoró, onde um casal de idosos foi feito refém e trancado sob ameaça. Os suspeitos levaram relógios, joias, bebidas de alto valor e aproximadamente R$ 5 mil em espécie, o que totalizou um prejuízo acima de R$ 10 mil.

Nessa mesma noite, o grupo trocou o veículo utilizado no roubo por outro que pertence a um dos investigados e invadiu uma outra casa no bairro Abolição V. No local, eles executaram um homem com disparos de arma de fogo.

Horas depois, os suspeitos efetuaram diversos disparos contra casas e comércios, em uma tentativa de intimidação e destruição de patrimônio. "As investigações apontam que o grupo atuava com características típicas de milícia e grupo de extermínio, utilizando-se da condição de policiais militares para praticar crimes como agiotagem, extorsão, furtos, roubos e homicídios, além de ameaçar a população local", complementou a Polícia do RN ao g1.

Com os policiais, foram apreendidas ainda quatro armas de fogo — duas pistolas, uma espingarda e um revólver. Também foram encontradas luvas, balaclavas, lanternas, roupas possivelmente utilizadas nos crimes, celulares, munições e o veículo usado para praticar o homicídio.