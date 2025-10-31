Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Notícias

Crianças vistas em silhueta, de costas para a câmera, em uma área externa ensolarada. Uma delas levanta o braço, enquanto a outra parece estar em movimento, com uma perna erguida. Ao fundo, há gramado, uma casa térrea com telhado de telhas vermelhas, postes e fios de energia, sob um céu azul com nuvens esparsas.

PontoPoder

Morada Nova (CE) sanciona lei para combater adultização infantil digital no município

O ato foi disponibilizado, nesta sexta-feira (12), no Diário Oficial dos Municípios do Ceará

Ingrid Campos 12 de Setembro de 2025
Imagem mostra uma grande quantidade de joias, como brincos, anéis e pulseiras douradas, organizadas sobre uma superfície clara. A maioria está fixada em cartelas azul-claro com a marca

Segurança

Polícia prende suspeitos de roubar mais de 90 semijoias em Morada Nova

Um procedimento foi instaurado para dar continuidade às investigações

Redação 09 de Agosto de 2025
uiraponga morada nova faccao presos tcp

Segurança

'Cenário de guerra urbana' e expulsão de moradores: quem está por trás dos ataques em Uiraponga, CE

Um dos suspeitos é investigado por, pelo menos, oito homicídios no Interior do Estado

Emanoela Campelo de Melo 30 de Julho de 2025
Viatura da Delegacia Municipal de Morada Nova

Segurança

Polícia prende segundo integrante de facção que ordenava expulsão de moradores em Uiraponga, no CE

O Estado reforçou o policiamento no distrito de Morada Nova após cerca de 300 famílias serem ameaçadas por criminosos

Luana Severo 29 de Julho de 2025
Homem é preso pela Polícia do Ceará

Segurança

Articulador de facção que ordenava expulsão de moradores de Uiraponga, em Morada Nova, é preso

O suspeito foi preso em São Paulo, na manhã desta segunda-feira (28)

Emanoela Campelo de Melo e Luana Severo 28 de Julho de 2025
Imagem da produção leiteira da Alvoar, uma das maiores indústrias lácteas do Brasil, em Morada Nova

Negócios

Alvoar vai pagar até R$ 0,20 a mais por litro de leite a produtores cearenses

Incentivo a fornecedores de leite com maior qualidade deve movimentar R$ 3 milhões por mês

Mariana Lemos 08 de Junho de 2025
Delegacia Regional de Quixadá

Segurança

Dois homens suspeitos de roubo são mortos em confronto com a PM em Morada Nova

O veículo em que ambos estavam contava com uma queixa de roubo, e foi recuperado a cerca de 200 km de distância do local do crime inicial

Redação 04 de Maio de 2025
Um print de um torneio de caça ilegal de tatu. Na imagem, aparecem vários homens reunidos para o evento ilegal

Opinião

Na mira do Ibama, torneios de caça no interior do Ceará oferecem prêmios de até R$ 20 mil

Foto frontal Bruna Damasceno
Bruna Damasceno 30 de Abril de 2025
MPCE, operação, Morada Nova

PontoPoder

Prefeitura de Morada Nova é alvo de operação do MPCE por suposto desvio de dinheiro na reforma de escola

Foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão no Ceará e no Rio Grande do Norte

Redação 23 de Janeiro de 2025
Prefeitura de Morada Nova

Papo Carreira

Concurso da Prefeitura de Morada Nova, no Ceará, reabre inscrições; veja detalhes

O certame oferta 320 vagas imediatas e 958 para formação de cadastro de reserva

Redação 28 de Novembro de 2024
