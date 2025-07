Articulador de facção que ordenava expulsão de moradores de Uiraponga, em Morada Nova, é preso

Um dos envolvidos na série de crimes ocorridos nas últimas semanas no distrito de Uiraponga, em Morada Nova, no Ceará, foi preso. Associado ao Terceiro Comando Puro (TCP), o articulador da facção é um dos criminosos que está por trás da expulsão de centenas de moradores da localidade que ficou conhecida como "Vila Fantasma".

Segundo a Polícia Civil do Ceará, a prisão ocorreu na manhã desta segunda-feira (28), em São Paulo, com apoio das autoridades de segurança paulistas.

"Equipes do Departamento de Polícia do Interior Sul [DPI Sul], do Departamento de Repressão ao Crime Organizado [DRCO] e do Departamento de Inteligência Policial [DIP], com apoio de equipes do 77º DP e do Garra de São Paulo, localizaram o imóvel onde o homem, de 25 anos, estava escondido. Após realizarem o cerco, efetuaram a captura, dando cumprimento ao mandado de prisão", informou a corporação.

Sobre o suspeito

Nesta segunda, em coletiva de imprensa sobre o caso, a Polícia informou que o suspeito era vinculado à facção Guardiões do Estado (GDE), mas, atualmente, trabalhava para a TCP. Além disso, detalhou que a expulsão de moradores em Uiraponga teve início com a ruptura de relações entre faccionados de um mesmo grupo.

O que se apurou com as investigações é que um grupo criminoso teria tido uma ruptura e dois integrantes passaram a disputar o protagonismo. A partir de então, eles começaram a utilizar daquelas estratégias covardes que o crime organizado costuma fazer, que é intimidar a população para causar medo e terror e facilitar a sua atividade, a sua expansão. Essa operação de hoje capturou exatamente o articulador, a pessoa que estava determinando que esses crimes acontecessem lá". Márcio Gutiérrez Delegado-geral da Polícia Civil do Ceará

O articulador, que não teve sua identidade revelada, já era fichado por homicídio doloso, roubos, receptação e tráfico de drogas. Segundo o diretor do DRCO, Ricardo Pinheiro, ele estava sendo monitorado pela Polícia há pelo menos uma semana, quando fugiu para São Paulo.

Episódios de violência em Morada Nova

Nesse domingo (27), a Prefeitura de Morada Nova divulgou nota dizendo acompanhar "com atenção os recentes episódios de violência registrados no distrito de Uiraponga".

"Desde o início da situação, estamos adotando todas as medidas cabíveis dentro do âmbito municipal, prestando apoio às famílias e mantendo diálogo com as autoridades competentes. Reforçamos que a responsabilidade pela segurança pública é constitucionalmente atribuída ao Governo do Estado, por meio das forças policiais estaduais", acrescentou o Executivo municipal.

De acordo com as autoridades de segurança do Estado, equipes da Polícia Militar passaram a estar 24 horas na localidade desde que cerca de 300 famílias deixaram suas casas devido às ameaças. "Acreditamos que, com essas respostas [de segurança] que estão sendo dadas, com o passar dos dias, a gente vai perceber esse retorno à rotina. O que posso dizer é que estamos presentes", assegurou o coronel Níbio Araújo Pinto, da PM.

Força-tarefa

Há duas semanas, a SSPDS já havia informado sobre uma força-tarefa para combater os crimes na região e ressaltou a importância das vítimas registraram Boletins de Ocorrência.

"Desde o início das ameaças ocorridas em Uiraponga, distrito de Morada Nova, as forças de segurança vêm realizando ações ostensivas, com a Polícia Militar do Ceará (PMCE), e investigativas, com a PCCE, para identificar e prender tanto os mandantes quanto os executores dos crimes", disse a Pasta.