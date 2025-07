Com cidades entre as mais violentas, governador do Ceará quer reforço em áreas críticas e aumento de policiais

Após o Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2025 revelar que três das dez cidades mais violentas do Brasil são cearenses — inclusive a que lidera o ranking —, o governador Elmano de Freitas (PT) comentou o resultado da pesquisa, neste sábado (26), e prometeu reforçar a segurança em áreas mais críticas, citando diretamente a Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) e o Interior Norte do Estado. A ofensiva, segundo o chefe do Executivo, é guiada por dados do setor de Inteligência estadual e prevê tanto repressão quanto ações de prevenção com foco na juventude.

Divulgado na última quinta-feira (24), o levantamento aponta Maranguape como a cidade mais violenta do País. Caucaia e Maracanaú aparecem como a oitava e nona, respectivamente. Foram considerados os registros de mortes violentas por taxa de 100 mil habitantes no ano de 2024.

Maranguape - Ceará Jequié - Bahia Juazeiro - Bahia Camaçari - Bahia Cabo de Santo Agostinho - Pernambuco São Lourenço da Mata - Pernambuco Simões Filho - Bahia Caucaia - Ceará Maracanaú - Ceará Feira de Santana - Bahia

O governador reconheceu o cenário crítico apontado pelos dados, mas ponderou que os índices de 2025 indicam uma redução da violência nesses locais. Ele também prometeu reforçar o policiamento nessas áreas.

“Nós precisamos fazer um reforço em todo o Estado da atuação das forças de segurança. Os dados indicam que isso deve ser ainda mais forte na Região Metropolitana de Fortaleza, nos municípios de Fortaleza, Caucaia, Maranguape e Maracanaú. Isso, inclusive, faremos com o concurso que estamos realizando, vamos fortalecer ainda mais as polícias Militar e Civil em todo o Estado”, comentou.

“Mas, evidentemente, vamos olhar para os índices de violência. É aqui, na Região Metropolitana, mas também a Inteligência tem nos apontado uma atenção maior no Interior Norte, em Sobral, Itarema, Acaraú, portanto, devemos reforçar ainda mais essas áreas” Elmano de Freitas (PT) Governador do Ceará

De acordo com o petista, o plano para sufocar o avanço da violência envolve ainda “um relacionamento mais próximo com o poder judiciário desses municípios”.

“Temos dez municípios cearenses que representam mais de 50% dos homicídios que acontecem no Estado, portanto, também estamos iniciando e dando maior intensidade ao programa PReVio, de prevenção à violência, um trabalho com a juventude periférica para podermos intensificar essa prevenção ao mesmo tempo que intensificamos o trabalho de repressão nesses municípios”, disse.

Atuação das facções

Conforme mostrou o Diário do Nordeste, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2025 atribui à atuação das facções criminosas os índices de violência do Ceará.

"Em 2023, o município (Maranguape), que possui pouco mais de 108 mil habitantes, aparecia no oitavo lugar no ranking com o registro de 78 vítimas de MVI (Mortes Violentas Intencionais). Com crescimento de 11,5% no número de vítimas, a cidade contabilizou 87 mortes em 2024, atingindo taxa de 79,9 mortes por grupo de 100 mil habitantes. Assim como outras cidades do Ceará, o território é palco de uma disputa sangrenta entre duas facções criminosas, o Comando Vermelho (CV) e os Guardiões do Estado (GDE)", aponta o trecho do Anuário, que explica que as Mortes Violentas Intencionais englobam os crimes de homicídios, feminicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte.

Investimentos no combate ao crime

Em entrevista à imprensa, Elmano destacou que mantém um forte ritmo de investimentos na segurança pública, citando que tem como meta instalar mais sete bases do BPRaio, além das dez já implantadas, atingindo todos os municípios com mais de 25 mil habitantes.

“Garantimos a contratação de mais de 1,5 mil policiais militares, 426 policiais civis e 80 peritos forenses. Temos concursos acontecendo e vamos garantir que esse concurso seja acelerado. Nós temos uma formação desses profissionais na Academia para que possam ir para a rua e fortalecer o trabalho que está sendo realizado com redução dos índices de homicídios no Ceará, com aumento de prisão de homicidas e com aumento de prisão de pessoas vinculadas a facções criminosas no Ceará”, concluiu.

Estratégias de combate ao crime

O secretário de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), Roberto Sá, também comentou sobre os dados divulgados pelo Anuário. Ele destacou que, a partir dos índices de violência do ano passado, o Estado ajustou as ações e, neste ano, há uma redução na taxa de homicídios.

O titular da pasta ressaltou que o Executivo tem focado nas repressões e prisões qualificadas. Ao todo, segundo ele, foram realizadas 1.421 capturas de suspeitos de assassinatos no primeiro semestre.

"Estamos com uma redução no primeiro semestre de 16,6% nas mortes violentas intencionais, uma redução de 23,9% dos crimes violentos contra o patrimônio, um aumento de prisões, já são 17.151 presos, o que dá média de aproximadamente 100 pessoas conduzidas a uma delegacia de polícia por dia" Roberto Sá Secretário titular da SSPDS

"A segurança pública tem contado com apoio irrestrito do governador no sentido de estar conosco em todos os momentos. Sabemos que temos variáveis que não dominamos, mas aquilo que depende do profissionalismo, da técnica, da vontade e da coragem, nossos homens e mulheres cearenses têm dado um exemplo de amor à população cearense e de luta e defesa dessa população", concluiu.