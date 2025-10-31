Diário do Nordeste
Policía Civil em ação, agente policial de costas com uniforme preto, na rua, com veículos ao fundo, representando a força policial do Ceará.

Segurança

Mortes brutais de mulheres são registradas na Região Metropolitana de Fortaleza

Crimes ocorreram entre o último domingo (26) e essa terça-feira (28)

Redação 29 de Outubro de 2025
Viatura da Policia Civil do Ceará.

Segurança

Corpo de homem é encontrado sem cabeça em Maracanaú

A vítima também tinha uma extensa perfuração na região do tórax

Redação 30 de Setembro de 2025
Vista aérea de comunidade tomada pelo TCP

Segurança

Polícia Civil cumpre mandado de prisão contra tesoureiro do Terceiro Comando Puro (TCP), facção que se aliou à GDE

O suspeito tem 42 anos e já estava detido no sistema penitenciário do Estado. Ele trabalha para a facção desde outubro do ano passado

Luana Severo e Emanoela Campelo de Melo 17 de Setembro de 2025
Fotos pessoais de Bii Sousa em uma premiação local. Imagem usada em matéria informativa sobre barbeiro assassinado em Maracanaú

Ceará

Barbeiro é morto a tiros enquanto trabalhava em Maracanaú

Bii Sousa, que foi assassinado, era conhecido por participar de ações sociais para pessoas em situação de vulnerabilidade

Redação 13 de Setembro de 2025
Papeletas de apostas em uma loteria

Negócios

Duas apostas acertam 15 dezenas da Lotofácil 3484 e levam mais de R$ 520 mil cada

Cinco apostas do Ceará acertaram 14 dezenas e também foram premiadas

Redação 11 de Setembro de 2025
Pessoa lavando pratos na pia da cozinha, despejando água do recipiente sujo na pia com utensílios ao redor, ilustrando falta de água em Fortaleza e Caucaia por interrupção do abastecimento pela Cagece

Ceará

Mais de 100 bairros de Fortaleza e 5 cidades da RMF terão falta de água na quarta-feira (10)

A intervenção faz parte do processo de renovação de ativos do macrossistema de abastecimento da Região Metropolitana de Fortaleza

Raísa Azevedo 08 de Setembro de 2025
Viaturas policiais nas ruas para cumprir mandados de prisão contra membros do Comando Vermelho

Segurança

Polícia cumpre 38 mandados de prisão contra membros do CV no Ceará

Operação foi realizada na capital cearense, em Maranguape e em Maracanaú

Redação 05 de Setembro de 2025
Imagem aérea de uma cena com várias pessoas e uma motocicleta ao redor de uma estrutura de lâmpada, à noite.

Segurança

Motociclista cai durante fuga e acaba preso pela Polícia por andar com placa adulterada, no CE

Ele foi autuado em flagrante por desobediência, resistência e receptação

Redação 29 de Agosto de 2025
Fachada do Ministério Público Federal no Ceará

Ceará

Justiça Federal no Ceará ordena retirada de ocupantes ilegais das terras Pitaguary

A sentença atende a um pedido feito em 2022 pelo Ministério Público Federal (MPF)

Redação 28 de Agosto de 2025
Foram absolvidos: o ex-policial militar Lúcio Antônio de Castro Gomes; o cabo PM José Eudásio Nascimento de Sousa; e o também cabo PM Raimundo Nonato Soares Pereira

Segurança

Dois PMs e um ex-PM são absolvidos da acusação de matar comerciante em Maracanaú há mais de 18 anos

Os réus eram apontados como integrantes de um grupo de extermínio, que teria cometido o homicídio a mando do irmão da vítima

Messias Borges 23 de Agosto de 2025
