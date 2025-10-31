Crimes ocorreram entre o último domingo (26) e essa terça-feira (28)
A vítima também tinha uma extensa perfuração na região do tórax
O suspeito tem 42 anos e já estava detido no sistema penitenciário do Estado. Ele trabalha para a facção desde outubro do ano passado
Bii Sousa, que foi assassinado, era conhecido por participar de ações sociais para pessoas em situação de vulnerabilidade
Cinco apostas do Ceará acertaram 14 dezenas e também foram premiadas
A intervenção faz parte do processo de renovação de ativos do macrossistema de abastecimento da Região Metropolitana de Fortaleza
Operação foi realizada na capital cearense, em Maranguape e em Maracanaú
Ele foi autuado em flagrante por desobediência, resistência e receptação
A sentença atende a um pedido feito em 2022 pelo Ministério Público Federal (MPF)
Os réus eram apontados como integrantes de um grupo de extermínio, que teria cometido o homicídio a mando do irmão da vítima