Barbeiro é morto a tiros enquanto trabalhava em Maracanaú

Bii Sousa era conhecido por participar de ações sociais para pessoas em situação de vulnerabilidade

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Ceará
Fotos pessoais de Bii Sousa em uma premiação local
Legenda: Vítima morreu aos 29 anos
Foto: Reprodução/Redes sociais

O barbeiro Bii Sousa, de 29 anos, foi assassinado a tiros dentro do próprio estabelecimento na tarde desta sexta-feira (12), no bairro Pajuçara, em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza.

Testemunhas relataram que criminosos armados invadiram o estabelecimento e atiraram contra a vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as investigações ficaram a cargo da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Maracanaú.

“Barbeiros do Bem”

Bii era conhecido por sua atuação em ações sociais por meio do projeto “Barbeiros do Bem”, que oferece cortes de cabelo gratuitos para pessoas em situação de vulnerabilidade. Ele trabalhava na barbearia que levava seu nome.

O profissional havia sido premiado recentemente na Feira da Beleza de Maracanaú, em reconhecimento à sua iniciativa social. A organização do evento divulgou uma nota de pesar pela morte do barbeiro.

“Bii foi mais que um parceiro, foi inspiração, alegria, dedicação e presença marcante em nossa trajetória. Sua contribuição, talento e carisma deixaram um legado inesquecível, que continuará vivo em cada lembrança e em cada conquista da nossa Feira”, diz um trecho da nota.

