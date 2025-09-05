Polícia cumpre 38 mandados de prisão contra membros do CV no Ceará

Grande número de agentes da Polícia Civil do Ceará foi mobilizado, na manhã dessa sexta-feira (5), para cumprir 38 mandados de prisão contra membros do Comando Vermelho, o CV — na intitulada "Operação Nocaute VI".

Além da capital cearense, os mandados contra a facção carioca foram cumpridos em Maranguape e Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza.

Conforme a Polícia Civil, foram cumpridos 49 mandados de prisão, resultando em 38 capturas. Do total, 25 suspeitos estavam em liberdade e 13 já se encontram no sistema prisional e foram novamente autuados. São ainda 69 mandados de busca e apreensão.

As ações foram coordenadas pelo Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO) e pela Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco), somando mais de 200 policiais.

Em entrevista ao "Bom Dia Ceará", jornalístico da TV Verdes Mares, o delegado-geral da Polícia Civil, Márcio Gutiérrez, comentou sobre a periculosidade das pessoas presas na operação.

"A gente vê aí, pela ficha criminal deles, que eles respondem por homicídio e tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e também respondem por integrar organização criminosa. Então, [a operação] é um ataque muito objetivo em cima dessas organizações criminosas, para tirar esses criminosos violentos de circulação, que são quem tira a paz e a tranquilidade da nossa população", frisou.

Mandados expedidos para o Rio de Janeiro

Ainda segundo o delegado, a Polícia Civil do Ceará segue em contato com as forças de segurança do Rio de Janeiro para um trabalho em conjunto.

"[Os criminosos] Estão encontrando guarida no Rio de Janeiro, e é por isso que nós também conseguimos identificar isso daí. Expedimos, conseguimos aí, essa articulação com a Polícia Civil do Rio de Janeiro. E conseguimos também expedição de mandados para esses criminosos no Rio de Janeiro e vamos trabalhar para colocá-los na cadeia", disse Gutiérrez.