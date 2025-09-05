Diário do Nordeste
O que está por trás das mortes de duas irmãs em Fortaleza executadas a mando do Comando Vermelho

Um dos chefes do CV acusado de ordenar o crime foi preso em um flat no Porto das Dunas

Escrito por
Emanoela Campelo de Melo emanoela.campelo@svm.com.br
Segurança
Legenda: As irmãs foram assassinadas em horários próximos, no mesmo bairro
Foto: Reprodução

A prisão de um dos mandantes do assassinato de duas irmãs mortas a tiros a mando da facção criminosa carioca Comando Vermelho (CV) revela que esse foi mais um crime cometido em Fortaleza diante a guerra entre facções rivais. Vitória de Sousa da Silva e Vanessa de Sousa da Silva foram executadas no fim do ano passado, no bairro Carlito Pamplona. Nessa terça-feira (2), Matheus Carvalho da Silva, o 'Chaves', foi preso.

'Chaves’ estava em um flat no Porto das Dunas quando foi surpreendido por policiais civis, que cumpriram o mandado de prisão preventiva. Junto a Jonas Ferreira de Sousa, o 'Chinês'; Francisco Caio Maia da Silva, o 'Botinha' e um adolescente teriam sido responsáveis pelo duplo assassinato.

A primeira a ser morta a tiros foi Vanessa. Vitória, familiares e a Polícia foram ao local do crime, onde, segundo documentos que a reportagem teve acesso, Vitória teria dito "que quem cometeu o crime pagaria pelo que fez contra Vanessa".

Minutos depois, Vitória foi até a sua residência pegar o documento da irmã e acabou morta a tiros. 

Os policiais chegaram a ouvir os disparos nas proximidades e se depararam com o corpo da segunda irmã vítima: "ainda, a equipe realizou diligências em campo para identificar e qualificar Biel, namorado de Vanessa, recebendo a informação de que Biel seria primo do Fiel. Nesse sentido, Carlos Mateus da Silva Alencar, v. Skidum, Fiel, é amplamente conhecido como liderança da organização criminosa Comando Vermelho no Pirambu, bem como um dos indivíduos mais procurados do Estado".

Ainda segundo os documentos, "ao chegar na Rua Tirol, Vitória foi surpreendida pela repentina aproximação do então adolescente portando arma de fogo, o qual, novamente agindo de inopino e visando dificultar, se não impossibilitar a defesa da vítima, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima".

PRISÃO

"As investigações conduzidas pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) chegaram até o alvo, que estava escondido em um imóvel no Porto das Dunas, em Aquiraz (AIS 13). O suspeito é responsável por ser o mandante do duplo homicídio das mulheres. Conforme a investigação, a motivação dos crimes estaria relacionada a disputa entre grupos criminosos. O indivíduo possui antecedentes pelos crimes de integrar grupo criminoso, tráfico de drogas, homicídio, desacato a funcionário público e outros", disse a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) sobre a prisão de 'Chaves'.

matheus carvalho chaves suspeito comando vermelho chefe facção preso flat porto das dunas
Legenda: Policiais civis cumpriram o mandado de prisão em aberto contra Matheus
Foto: Reprodução

De acordo com a denúncia do Ministério Público do Ceará (MPCE), Matheus Carvalho, Francisco Caio e Jonas Ferreira são membros da facção e exercem atividade de comando na região do Carlito Pamplona.

O adolescente teria pedido ao trio para reintegrar o Comando Vermelho, quando a ele foi imposta como condição de retorno que o jovem matasse as irmãs "em razão da suspeita de que as mesmas estariam andando em bairro dominado pela facção rival 'Massa'". 

Ainda no mesmo dia do duplo homicídio, o adolescente teria assassinado uma terceira pessoa, no bairro Barroso

A reportagem entrou em contato com a defesa de 'Chaves', que preferiu não se manifestar sobre o caso. 

FICHA CRIMINAL

Jonas, Francisco Caio e Matheus já tinham passagens pela Polícia. Jonas é condenado por um crime ocorrido em 2018, também no bairro Carlito Pamplona e relacionado a sua atuação com o Comando Vermelho. Três anos depois, foi condenado por tráfico de drogas.

Matheus também tem ficha criminal com passagem e condenação por tráfico de drogas devido a uma ocorrência em 2017. Já Francisco foi preso em flagrante pouco mais de um mês após o duplo homicídio pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.

 

 

