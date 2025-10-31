Mudança de perfil de comprador fez construtoras investirem em imóveis de até 2 dormitórios para aluguel de temporada
Movimento é similar ao que ocorre em outras capitais brasileiras, como Belo Horizonte
Último programa da temporada de verão recebe o cantor Zé Vaqueiro, a Orquestra de Acordeons de Fortaleza e convidados para o 'Sobe o Som'
Wesley Safadão vai comandar a parte musical do primeiro programa do ano
Ministério Público Federal (MPF) enviou documento com recomendações para combater a exploração comercial irregular na região
Vítima chegou a receber atendimento no local, mas não resistiu
Relatos indicam que municípios do Cariri e da Região Metropolitana de Fortaleza registram problemas. Enel cita chuvas fortes e furto de cabos
Com investimento total de R$ 35 milhões, objetivo é garantir melhor infraestrutura para a região, que sofre com alagamentos
O Diário do Nordeste conversou com pessoas que escolheram uma praia como point para aproveitar com a família, amigos ou mesmo sozinho
Os abatimentos são válidos entre os dias 12 e 15 de março