Foto que contém imóveis no Porto das Dunas, ao fundo o Oceano Atlântico

Negócios

Apartamentos de segunda residência de alto padrão estão em declínio no litoral da Grande Fortaleza

Mudança de perfil de comprador fez construtoras investirem em imóveis de até 2 dormitórios para aluguel de temporada

Paloma Vargas 02 de Agosto de 2025
Foto que contém empreendimentos imobiliários no Porto das Dunas, a exemplo de subúrbios americanos

Negócios

Cidades da Região Metropolitana de Fortaleza se tornam 'subúrbio americano'; entenda

Movimento é similar ao que ocorre em outras capitais brasileiras, como Belo Horizonte

Luciano Rodrigues 01 de Junho de 2025
Orquestra de Acordeons de Fortaleza é um dos convidados do programa especial de verão

Zoeira

Veja que horas começa o Caldeirão com Mion, gravado em Fortaleza, neste sábado (1º)

Último programa da temporada de verão recebe o cantor Zé Vaqueiro, a Orquestra de Acordeons de Fortaleza e convidados para o 'Sobe o Som'

Redação 01 de Fevereiro de 2025
Gravações foram realizadas em uma arena montada na praia do Beach Park, em novembro de 2024

Zoeira

Gravado no Ceará, Especial de verão do 'Caldeirão com Mion' começa a ser exibido neste sábado (4)

Wesley Safadão vai comandar a parte musical do primeiro programa do ano

Redação 03 de Janeiro de 2025
Aquiraz do alto

Ceará

MPF denuncia voos irregulares com ultraleves e paramotores em Aquiraz

Ministério Público Federal (MPF) enviou documento com recomendações para combater a exploração comercial irregular na região

Flávia Marques 27 de Dezembro de 2024
Caso de afogamento ocorreu na praia do Porto das Dunas

Ceará

Turista de São Paulo morre afogado na praia do Porto das Dunas, na Região Metropolitana de Fortaleza

Vítima chegou a receber atendimento no local, mas não resistiu

Redação 15 de Novembro de 2024
A luz de velas ilumina o quarto escuro de uma casa rural onde estão os livros sobre uma mesa rústica de madeira. Conceito de educação em zonas rurais que não têm acesso a eletricidade para iluminação. Moradores denunciam instabilidade e falta de energia elétrica em diversas cidades no Ceará

Ceará

Moradores denunciam instabilidade e falta de energia elétrica em diversas cidades do Ceará

Relatos indicam que municípios do Cariri e da Região Metropolitana de Fortaleza registram problemas. Enel cita chuvas fortes e furto de cabos

Carol Melo, Raísa Azevedo e Edison Freitas 03 de Janeiro de 2024
Ruas do Porto das Dunas

Ceará

Porto das Dunas terá obras de drenagem e pavimentação a partir deste mês

Com investimento total de R$ 35 milhões, objetivo é garantir melhor infraestrutura para a região, que sofre com alagamentos

Redação 04 de Janeiro de 2023

Verso

Qual sua praia? Veja indicações e atrações preferidas de frequentadores da orla de Fortaleza

O Diário do Nordeste conversou com pessoas que escolheram uma praia como point para aproveitar com a família, amigos ou mesmo sozinho

Lívia Carvalho 26 de Dezembro de 2022

Negócios

Beach Park promove campanha da Semana do Consumidor com descontos de até 25% na hotelaria

Os abatimentos são válidos entre os dias 12 e 15 de março

Redação 04 de Março de 2022
