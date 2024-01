Moradores denunciam instabilidade e falta de energia elétrica em diversas cidades do Ceará

Moradores de diversas cidades cearenses enfrentam falta ou instabilidade no fornecimento de energia elétrica. Segundo relatos, localidades no Cariri e na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) registram problemas do tipo desde os últimos dias de 2023. Restaurantes do Cumbuco, na Caucaia, relataram prejuízos no 1º dia do ano.

A Enel Distribuição Ceará afirma que os casos são provocados, respectivamente, por chuvas fortes e furto de cabos registrados nos últimos dias.

Na Praia do Porto das Dunas, em Aquiraz, os residentes relataram que as quedas começaram na última quinta-feira (28). Segundo o professor Rubens de Sousa Filho, o serviço chegou a ser restabelecido por algumas horas, mas a falta de luz persistia até a manhã desta quarta-feira (3).

"Um dia sim e um não, falta energia. Dia 28 [de dezembro] faltou energia. Voltou dia 29, 30 funcionou, 31, na madrugada, faltou energia, por pouco tempo, mas faltou. Dia 1º deu tudo certo, mas dia 2 faltou [e segue] até o exato momento", detalha o docente, que está passando a temporada de início de ano no município metropolitano.

Conforme o profissional, neste período, ele chegou a entrar em contato com a companhia de distribuição para informar sobre o desabastecimento e teria recebido prazos para a normalização do fornecimento, mas que, conforme ele, não foram cumpridos. "A previsão de ontem [terça-feira, 2] era até meia-noite e hoje ainda está faltando energia", disse.

Enquanto a instabilidade elétrica segue, o professor relata que os prejuízos se acumulam, mas que aproveita os breves momentos com energia para ter acesso à água e recarregar aparelhos telefônicos.

Rubens de Sousa Filho Professor Quando chega energia, liga o motor para encher a caixa d'água, carrega celulares, lava a louça. Porque se falta energia, não tem água, porque não tem o motor, então nem louça e nem roupa são lavadas. Outros detalhes: alimentos estão sendo perdidos, eletrodomésticos queimados."

Mais de 6 km de cabos furtados

Em nota enviada no início desta tarde, a Enel Distribuição Ceará explicou que o serviço na região da Praia do Porto das Dunas já foi restabelecido. Segundo a empresa, a instabilidade no local foi provocada por furtos de cabos da rede de distribuição de energia. Ao todo, desde o dia 27 de dezembro de 2023, criminosos teriam subtraído mais de 6 quilômetros de cabos da empresa.

"Na madrugada de ontem (2) equipamentos da rede foram danificados, além dos condutores que foram furtados. A empresa esclarece que realizou transferências de cargas para normalizar os clientes afetados e que já mobilizou equipes para realizar os reparos necessários na rede. Cabe esclarecer também que, entre os dias 27 e 29 de dezembro, outros casos de furto de cabos foram identificados na região do Porto das Dunas, em Aquiraz. Somando os últimos três casos, mais de 6 km de cabos foram subtraídos."

O comunicado ainda informa que os casos são acompanhados pela companhia e pelos órgãos de Segurança.

Falta de energia no Interior do Estado

Na Região do Cariri, moradores também registram problemas no fornecimento. Nesta quarta-feira, bairros do município de Jardim completaram cerca de 48 horas sem acesso à energia elétrica, segundo informações apuradas pela TV Verdes Mares. Bairros na cidade do Crato também ficaram sem acesso à luz elétrica nesta semana, mas, conforme a emissora, o serviço foi restabelecido na terça-feira.

Na localidade de Iboperi, na Zona Rural de Lavras da Mangabeira, moradores também relatam interrupção ou instabilidade no serviço, registradas desde segunda-feira. Em nota nesta tarde, a Enel afirma que o fornecimento no local já foi normalizado.

Em relação às demais cidades no Cariri, a companhia de distribuição justifica que as fortes chuvas, acompanhadas de descargas atmosféricas e ventos, que atingiram toda a área de concessão da companhia nos últimos dias, causaram danos à rede elétrica e afetaram o fornecimento de energia para parte dos clientes.

"Somente na virada do ano [entre os dias 31 de dezembro e 1º de janeiro], foram contabilizados quase 21 mil raios em todo o Ceará. De imediato, a companhia iniciou manobras de transferência de cargas, diminuindo o impacto para os consumidores. A empresa também esclarece que reforçou em 57% o quantitativo de equipes em campo, que seguem trabalhando para normalizar o serviço o mais breve possível", diz no comunicado ao Diário do Nordeste.