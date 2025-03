Ismar Capistrano Costa Filho, professor de Jornalismo da UFC, morre aos 51 anos

O professor Ismar Capistrano Costa Filho, docente do Curso de Jornalismo da Universidade Federal do Ceará (UFC), morreu aos 51 anos. O falecimento foi informado pela esposa dele na tarde desta segunda-feira (24). O jornalista e professor estava em tratamento contra um câncer.

O velório será realizado na funerária Afagu, em Quixadá, a partir das 21h desta segunda. Já o sepultamento ocorrerá no cemitério Nova Jerusalém, também em Quixadá, na terça-feira (25), às 15h.

Apesar do diagnóstico, Ismar seguiu dando aulas até próximo do final do semestre letivo de 2024.2, que terminou oficialmente no dia 7 de março deste ano, segundo o professor Robson da Silva Braga, colega de Ismar e também docente do curso de Jornalismo da UFC.

Carreira acadêmica de Ismar Capistrano

Doutor em Comunicação pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Ismar Capistrano tinha mestrado e bacharel em Comunicação Social. Ele é ex-aluno do curso de Jornalismo da UFC.

Era professor do curso da instituição, dando disciplinas com foco em:

Comunicação Comunitária;

Assessoria de Comunicação;

Rádio;

Internet e Culturas Populares.

Ele chegou a criar o Projeto de Apoio à Comunicação Alternativa, Cidadã e Comunitária (CACCO), uma ação de extensão dos cursos de Jornalismo e Publicidade da UFC.

Legenda: Encontro do grupo CACCO UFC com a Rádio 25 de Maio, em Madalena-CE, no dia 09 de março de 2017 Foto: Reprodução/Instagram

Ismar era conhecido por sua dedicação ao CACCO e a essa parceria com as rádios comunitárias, sendo responsável por pensar ações de formação que capacitava os participantes para produção sonora, audiovisual, textual, jornalística, visual, gestão de mídias sociais e de projetos de comunicação.