Confeiteiros participam de concurso de bolos em homenagem a Padre Cícero

Juazeiro do Norte, no Cariri cearense, vive dias de grande festa para o aniversário de Padre Cícero, que celebra 181 anos nesta segunda-feira (24). Dentre as principais atrações do evento, celebrado no domingo (23), uma chamou muito atenção dos fiéis e espectadores: o concurso de bolos em homenagem ao "padim".

A tradicional competição contou com o talento de confeiteiros apaixonados pela figura do religioso cearense. Os vencedores receberam troféus e prêmios em dinheiro de até R$ 2 mil.

Dentre tantas sobremesas, o bolo escolhido como vencedor foi feito por Saniedson Santana. Ao Diário do Nordeste, o confeiteiro, cujo primeiro nome é Cícero, afirmou que a estrutura pesa cerca de 30 kg e serve até 200 pessoas.

"Meu bolo é baseado em uma coisa que ele [Padre Cícero] falava: 'Quando estiver no céu, rezarei por todos vocês'. Isso ficou na minha cabeça e por isso decidi fazer essa estrutura. No trabalho, elevamos o Padre aos céus e abaixo dele estão dois devotos, um agradecendo e outro pedindo. E o que agradece ascende um fogo de artifício das mãos", descreveu Santana.

O segundo lugar ficou com o também confeiteiro Victor Hugo, que recebeu mil reais.

Já a terceira posição, com R$ 500, ficou com o alagoano Nilton Alves, que viajou até Juazeiro para celebrar a memória e o aniversário de Padre Cícero. "Eu vim de ônibus de linha. Foi o maior sufoco pra trazer toda a estrutura, todo o material. Mas a gente faz isso com muito carinho, com muito amor", explicou Nilton ao Diário do Nordeste.

Legenda: Bolos feitos por Saniedson Silva (à esquerda) e Nilton Alves (à direita) Foto: João Neco/Prefeitura de Juazeiro do Norte

Confira fotos dos bolos do concurso:

Foto: João Neco/Prefeitura de Juazeiro do Norte

Foto: João Neco/Prefeitura de Juazeiro do Norte

Foto: Reprodução/Redes Sociais

