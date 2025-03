Frota do Samu é renovada em 25 municípios do Ceará; veja lista de cidades

O Governo do Ceará realizou a entrega de novas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para 25 municípios cearenses, durante solenidade no Centro de Eventos, em Fortaleza, nesta terça-feira (25).

A renovação da frota exigiu um investimento de R$ 7,22 milhões, segundo o Governo do Ceará. A ação acontece em parceria com o Governo Federal, por meio do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

VEJA OS MUNICÍPIOS QUE RECEBERAM UMA NOVA AMBULÂNCIA DO SAMU:

Aratuba Aurora Banabuiú Granja Ibicuitinga Icó Iguatu Jaguaretama Marco Massapê Mauriti Missão Velha Pereiro Quixelô Uruburetama Cedro Aiuaba Acaraú Maracanaú Horizonte Crato Itapajé Eusébio Capistrano Beberibe

No início de março deste ano, o Ministério da Saúde já havia realizado a entrega de outras 42 ambulâncias para o Samu Ceará, sendo 40 Unidade de Suporte Básico (USB) e duas Unidades de Suporte Avançado (USA).

Durante a cerimônia de entrega, o governador Elmano de Freitas enfatizou o agradecimento ao presidente Lula (PT), aos profissionais de saúde que trabalham nos veículos e aos prefeitos e prefeitas e suas respectivas equipes de saúde.

“Isso não seria possível se não tivéssemos o apoio dos municípios. A saúde é uma das áreas que mais exigem colaboração nossa. Tenho muito orgulho porque no Ceará temos uma relação republicana e conseguimos dar as mãos para avançar na saúde e em outras áreas” Elmano de Freitas Governador do Ceará

ATENDIMENTOS

Com 17 anos de atuação no Ceará, o Samu possui cobertura em 100% do estado, segundo o Governo do Ceará. Em 2024, o serviço registrou 106.824 atendimentos. Neste ano foram 25 mil ocorrências atendidas.

Com equipes multidisciplinares, formadas por médicos, enfermeiros, técnicos em Enfermagem e socorristas, o Samu funciona 24h por dia e pode ser acionado gratuitamente pelo número 192.

