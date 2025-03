'Onda de calor' deve atingir o Ceará nesta semana, aponta Funceme

Uma onda de calor, representada pelo aumento significativo das temperaturas em diversas cidades cearenses desde o último domingo (23), pode permanecer em curso no estado até esta terça-feira (25), segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). A previsão é de que municípios da Faixa Litorânea e do Centro-Sul apresentem temperaturas cerca de 1°C acima da normalidade, com possibilidade de variações de 2 °C a 3 °C.

"Esse predomínio do tempo mais estável é por conta do afastamento da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), principal sistema indutor de chuvas nessa época do ano. Ela está localizada agora a cerca de 2°N e 3°N, distante do estado, favorecendo esse aumento do predomínio do tempo estável", explica o meteorologista da Funceme Lucas Fumagalli.

A ZCIT se trata de uma faixa semi-permanente de nebulosidade, próxima à linha do Equador, formada pela convergência dos ventos alísios dos hemisférios Norte e Sul. Com o levantamento de ar quente e úmido, há o favorecimento da formação de nuvens do tipo cumulonimbus, o que pode resultar em chuvas. Esse afastamento, portanto, aponta para uma estabilidade.

Previsão de estabilidade

Durante a tarde desta segunda-feira (24), a Funceme aponta previsão de chuvas apenas na Ibiapaba, Litoral Norte e norte do Sertão Central e Inhamuns. Elas estão, inclusive, associadas à formação de áreas de instabilidade e à "influência de fatores locais, como brisa, relevo e a interação entre temperatura e umidade".

Em Fortaleza e na Região Metropolitana, o esperado para o início desta semana é de que haja um predomínio de estabilidade, com pouca nebulosidade e aumento das temperaturas. Na terça-feira, por exemplo, o prognóstico é de que apenas chuvas isoladas sejam registradas.

Ainda conforme a previsão da Funceme, as temperaturas devem variar entre 31 °C e 33 °C, com ventos de intensidade moderada, de 10 km/h a 25 km/h.

Nas macrorregiões como Litoral de Fortaleza, litoral da Jaguaribana, Cariri e centro-sul do Sertão Central e Inhamuns, a tendência será de temperaturas acima do normal. "Essas temperaturas à tarde podem subir bastante", reforçou Fumagalli.