Todos os postos de Fortaleza abrem para Dia D de vacinação contra gripe neste sábado (10)

Todos os 134 postos de saúde da capital cearense serão abertos para o Dia D de vacinação contra a Influenza A, neste sábado (10). A ação está agendada para começar de 8h30 às 16h30.

Como reforço à estratégia, a escola municipal Recamonde Capelo, localizada no bairro Bonsucesso e o equipamento estadual, Liceu de Messejana, também estarão abertos para receber alunos, familiares e professores, garantindo a imunização e possibilitando a atualização da caderneta vacinal.

O governador Elmano de Freitas e o prefeito Evandro Leitão estarão presentes, ao lado de outras autoridades, na escola estadual em campanha de conscientização sobre a importância de manter a caderneta de vacinação sempre atualizada.

Locais de vacinação

Conforme a prefeitura de Fortaleza, o imunizante protege contra os vírus influenza A (H1N1 e H3N2) e B, e está sendo disponibilizado para os grupos de maior risco. Para se vacinar, é necessário apresentar um documento oficial com foto.

Público prioritário

- Crianças de 6 meses a menores de 6 anos (5 anos, 11 meses e 29 dias)

- Gestantes

- Puérperas

- Povos Indígenas

- Quilombolas

- Pessoas em situação de rua

- Trabalhadores da saúde

- Professores do ensino básico e superior

- Profissionais das Forças de Segurança e Salvamento

- Profissionais das Forças Armadas

- Pessoas com deficiência permanente

- Caminhoneiros

- Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros urbanos e de longo curso

- Trabalhadores portuários

- Trabalhadores dos Correios

- População privada de liberdade e funcionários do sistema prisional

- Adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas

- Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais

- Idosos com 60 anos ou mais de idade

Cartão de Vacinação

Para visualizar os imunizantes já aplicados e os que ainda estão pendentes, é possível conferir o cartão de vacinação no Aplicativo Mais Saúde Fortaleza na aba “Vacinas”, disponível gratuitamente para download em dispositivos iOS e Android.

Em 2025, a campanha nacional de vacinação contra a influenza teve seu início antecipado em Fortaleza, começando no dia 1º de abril. Entre esta data até o dia 4 de maio, 131.810 doses foram aplicadas no público-alvo da capital.

Saúde bucal e atendimento pediátrico também terá atenção

No decorrer do Dia D, as unidades de saúde também realizarão ações de saúde bucal. As atividades incluem avaliação odontológica em crianças de zero a dois anos, atendimento a gestantes, prevenção e rastreamento do câncer de boca, além de orientações educativas.

Será disponibilizado ainda acompanhamento da condicionalidade do Bolsa Família para crianças menores de 7 anos (6 anos, 11 meses e 29 dias), mulheres em idade fértil (14 a 44 anos) e gestantes. Para acessar, é necessário apresentar o cartão da condicionalidade, a caderneta de vacinação e, caso necessário, cartão da gestante.

Além disso, seis postos de saúde também realizarão atendimento pediátrico, de 8h30 às 16h30. A iniciativa visa ampliar a assistência às crianças no período sazonal, quando há aumento de infecções por vírus respiratórios, que podem evoluir para Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). Nestas unidades, o acesso à vacinação será no equipamento de ensino localizado ao lado do posto.

Serviço

Dia D de Vacinação contra Influenza

Data: 10/05 (sábado)

Horário: 8h30 às 16h30