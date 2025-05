Nono planeta do sistema está para ser descoberto

Quem estudou antes de 2006 aprendeu que o sistemas solar possuía 9 planetas . Contudo, devido à descoberta de outros objetos maiores do que Plutão, próximo de sua órbita, o senhor do submundo da mitologia romana foi rebaixado à categoria de planeta anão. E, hoje, estudamos o sistema solar sendo constituído de apenas 8 planetas, são eles: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno.

Contudo, em 2023, cientistas têm encontrado evidências de um nono planeta e não é Plutão. Tem sido apelidado de Planeta 9. Um brasileiro chamado Patryk Sofia Lykawka está envolvido na possível descoberta. Ele e outros cientistas têm analisado a órbita de objetos transnetunianos externos (TNOs). TNOs são objetos desde asteroides a planetas anões que se encontram em órbitas mais distante do que Netuno. O trabalho dos cientistas tem ganhado evidência agora por sido pré-publicado no Cambrige University Press.

Analisando dados de dois satélites, eles perceberam que alguma força gravitacional está puxando os TNOs para fora do sistema solar. Supõe-se que um planeta gigantesco do tamanho de Júpiter ou Saturno. Sua órbita deve estar muito além da órbita de Netuno, o último planeta conhecido do sistema solar a cerca 30 unidades astronômicas do Sol. Uma unidade astronômica é a distância média da Terra ao Sol e vale 150 milhões de quilômetros. O Planeta 9 deve estar entre 250 a 500 unidades astronômicas.

É comum encontrarmos na internet a associação do Planeta 9 com o Nibiru, mas essa é uma interpretação equivocada. Nibiru é uma história sem nexo interpretada por Zecharia Sitchin ao estudar escritos sumérios o qual um planeta se aproximaria da Terra a cada 3600 anos.

Na interpretação de Sitchin, os seres humanos teriam vindo de lá e colonizado a Terra na última passagem. Esse período até se compara com o esperado para o Planeta 9, mas sou apreciador da história mesopotâmica. E os maiores especialistas no assunto concordam que o Nibiru descrito em textos sumérios não seria um planeta e sim uma designação de um ponto fixo no Céu que corresponde à estrela Polaris que estava visível todas as noites e não a cada 3600 anos.

Mesmo assim, o Planeta 9 é um misterioso objeto que está despertando o interesse do público leigo e da comunidade científica. Pode ser que em alguna anos, possamos finalmente confirmar sua existência a medida que novos telescópios potentes são colocados em operação. Um deles, será o telescópio Vera Rubin.

