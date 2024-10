O que ocasiona ataques de pitbulls? Veja como evitar

Inúmeros casos de ataques de cães da raça pitbull vêm ocorrendo nos últimos meses. O mais recente ocorreu na última segunda-feira (21) e foi registrado em um vídeo que retrata um incidente envolvendo um ataque em uma praia no Brasil. Para fugir do ataque, o homem atirou-se na água do mar junto com seu pet. O registro repercutiu nas redes sociais e gerou grande preocupação entre internautas e defensores dos animais.

Segundo o adestrador Ariel Jalles, a raça é extremamente dócil com humanos, o que contradiz a origem do animal. "Os pitbulls eram animais criados para rinhas. Hoje, são ruins como cão de guarda por serem dóceis com humanos. Já com outros animais a reação pode ser diferente."

No entanto, em relação à quantidade de ataques a humanos, quem lidera são os animais de pequeno porte, como pinscher e shih-tzu. "Os pitbulls aparecem mais nos noticiários porque os ataques deles causam mais danos, mas quem costuma atacar mesmo são os menores".

Aqui no Ceará, não é difícil encontrar pitbulls caminhando pela orla com os tutores. Para Ariel Jalles, o problema começa quando estão sem o principal equipamento de proteção: a coleira.

Na hora do passeio, a coleira deve ser regra inquestionável

Para o adestrador, é inadequado passear com animais de grande porte sem a coleira, principalmente, em locais com grande movimentação de pessoas. "O ideal é controlar o acesso do animal para oferecer segurança a todos em volta. Não é possível prever como ele pode reagir a uma situação inesperada".

Inclusive, o adestrador orienta que, se encontrar um cão solto sem supervisão, evite interagir com ele e notifique as autoridades locais ou os serviços de controle de animais sobre o cão solto.

Cuidados que os donos podem ter para evitar ataques

Os ataques são eventos preocupantes e podem ocorrer de forma inesperada. No entanto, é importante lembrar que não são só os pitbulls que podem atacar. O comportamento agressivo em cães pode ser influenciado por uma série de fatores, incluindo genética, ambiente, treinamento e socialização.

Uma das principais abordagens, e que é amplamente recomendada, é o adestramento. Em seguida, saia para o passeio com os equipamentos necessários para o bem-estar daquele pet. Mas, diante de um iminente ataque, também é importante manter a calma e evitar movimentos bruscos que possam assustar ou provocar o animal. Além disso, todo cão tem seu próprio espaço pessoal e limites de conforto. Por isso, tente lembrar como é o comportamento do seu pet e tente guiá-lo.